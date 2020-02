Tura Soler recull el Planes en un acte que debat sobre defectes i virtuts de la professió

La periodista d'El Punt Avui Tura Soler va recollir ahir, a Manresa, el VII Premi Josep Maria Planes pel treball d'investigació periodística sobre El misteri de Susqueda, un conjunt d'articles publicats durant el 2018 sobre el doble crim que encara continua sense resoldre. L'acte es va celebrar a l'Espai Òmnium i la d'ahir va ser la primera edició en què el guardó era convocat per l'Ajuntament de Manresa i la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En aquest sentit, el president de la demarcació, Enric Badia, va remarcar que Manresa «ha de tenir i vol tenir un premi de periodisme».

El lliurament de premis el va precedir un diàleg sobre «El periodisme d'investigació avui» entre el periodista i escriptor Vicenç Villatoro i el periodista i membre de la junta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes Salvador Redó. Per a Redó, periodisme i investigació haurien de ser un «binomi indestriable», però, per a Villatoro, en qualsevol redacció s'ha de practicar «periodisme i periodisme d'investigació. Els necessitem tots dos. Els mitjans han de tenir peces d'agència però els periodistes han de tenir el mètode i l'actitud del periodisme d'investigació». Curiositat, hipòtesi, recerca. Les fake news també van tenir la seva part de protagonisme en la conversa. Villatoro confia en la «intel·ligència del receptor» i Redó, tot el contrari. Ambdós van ser molt crítics amb el tractament de «mentides» com a notícies a les xarxes, una pràctica molt vinculada a la «immediatesa» que no constrata les fonts i van estar d'acord que l'«objectivitat s'ha de combatre» perquè és una fita «impossible». Per a Villatoro, «seria horrorós que el periodisme fos objectiu».

El lliurament de premis va fer sortir a l'escenari els periodistes Natàlia Vila i Albert Cadanet, que, conjuntament amb Àlex Font i Albert Martín, van signar els treballs publicats al diari Ara l'octubre del 2018 sobre la Guerra econòmica arran de l'l-O. Un treball premiat ahir amb una menció especial. Els periodistes van agrair a la seva capçalera la predisposició per poder fer la seva feina.

La guanyadora del setè Planes d'investigació periodística, la periodista garrotxina Tura Soler, guardonada per unanimitat del jurat, va explicar que havia estat la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes qui va presentar el seu treball al premi, i va assenyalar que ella feia més anys que és en aquesta professió que els que tenia Planes quan van ser asassinat (29 anys). La veterana periodista va criticar l'«atrinxerament darrere els gabinets de comunicació» i la pressió per ser els primers a les xarxes. L'alcalde, Valentí Ju-nyent, va tancar l'acte recalcant la necessitat social del periodisme. I si és possible, més «reposat».