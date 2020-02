El director que cau dret d'un triple salt mortal

Parásitos

? Corea del Sud, 2019. Comèdia dramàtica. 132 minuts. Direcció: Bong Joon-ho. Guió: Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho i Jin Won Han. Intèrprets: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik. Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Avinguda (Puigcerdà).

El cinema coreà ha esdevingut en les últimes dues dècades un dels focus creatius més singulars i excitants del panorama internacional. La inventiva més embogida, iconoclasta i eclèctica defineix l'essència del millor cinema rodat en aquest petit país asiàtic, i la personalitat d'un dels seus representants més destacables, Bong Joon-ho. Aquest realitzador excel·lent ha culminat una filmografia prodigiosa ( Memories of Murderer, The Host, Snowpiercer?) amb Parásitos, guanyadora de la Palma d'Or a la darrera edició del Festival de Canes. El film versa sobre una família extremadament humil que sobreviu amb moltes dificultats perquè cap dels seus membres té feina. Però la seva sort canvia dràsticament quan el seu fill entra a treballar, fent classes d'anglès, en una família acomodada. La pel·lícula es revela com una amalgama rotunda, subversiva i maliciosa dels gèneres i registres més diversos: sàtira social, humor negre, terror demencial, thriller malsà? Parásitos sembla un encreuament delirant d' El sirviente (una de les obres majors de Joseph Losey i del cinema dels seixanta) i les bogeries gore de Peter Jackson. Bong Joon-ho ens talla contínuament l'alè amb una narració subjugant que enriqueix progressivament el relat amb nombrosos girs argumentals i expressius que ens arrosseguen a unes muntanyes russes d'una gran volada. Només un director de la categoria (i de l'audàcia) del mestre de Mother podia haver assolit un triple salt sense xarxa com Parásitos: un divertiment jocós per a tots els públics, i alhora una exploració àcida i transgressora de la lluita de classes en el segle XXI. No hi ha cap element capriciós i artificiós en aquesta epopeia urbana aparentment desfermada, però controlada en cada pla amb una mà de ferro. Explosiva, inclassificable, radical i indispensable.