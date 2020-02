El Kursaal de Manresa festeja amb el públic la fita del milió d'espectadors assolits en 13 anys

El teatre Kursaal de Manresa ha viscut un cap de setmana especial després d'haver assolit la xifra d'un milió d'espectadors en els seus gairebé 13 anys d'història, i ha volgut fer extensiva la festa amb el públic assistent.

La fita ha portat aquests dies una gran expectació a l'entrada del teatre. Rams de flors apilats mostraven que aquest cap de setmana seria diferent. A dins, encara amb els llums apagats i la sala gran buida, els actors i actrius es preparaven per la funció del dissabte al vespre. "La Rambla de les floristes", de Josep Maria de Segarra, va esgotar pràcticament totes les entrades per a les tres representacions, repartides entre dissabte i diumenge.

L'obra, dirigida per Jordi Prat, és una producció del Teatre Nacional. «Feia molts anys que no venia cap obra del TN, és molt positiu que torni a venir una funció i que a més coincideixi amb una jornada festiva com aquesta», explicava aquest dissabte Joan Morros, del Galliner.

Des que el Kursaal va reobrir les portes el 2007, un milió d'espectadors han passat per les butaques dels equipaments del Teatre. El gerent del Kursaal, Jordi Basomba, assenyala que «no ens interessa tant la xifra, sinó el com s'hi arriba. És el resultat d'una feina molt ben feta els darrers anys i és d'agrair la resposta de la gent». I és que, el 2019 el Teatre va presentar les xifres anuals d'espectadors: 90.000, gairebé el doble que el 2007. Aquest creixement sostingut beu de la fidelització i la gran varietat d'espais i espectacles que hi ha. «Nosaltres oferim tot tipus d'espectacles, n'hi ha que tiren més que altres, però la clau és aquest creixement sostingut», subratlla Basomba.

La celebració d'aquest dissabte, que va començar amb una projecció d'imatges de diferents espectacles que s'han fet al teatre, va concloure amb l'entrega d'una flor a la sortida de l'obra . «És una manera de celebrar-ho amb tota la gent, perquè no ens importa qui és el que fa el milió, sinó tots», apuntava Morros. El Kursaal mira el futur amb optimisme.

El teatre, d'entre tots els espectacles, segueix sent el producte estrella. «L'abonament obert és una molt bona oferta que, a més, es complementa a la perfecció amb el de toc de teatre», apunta Basomba. Aquest abonament permet seleccionar cinc espectacles a mida per 100 euros. «Els abonaments són la clau de volta de tot plegat. Per un teatre la fidelització és el més important».

Hi ha hagut flors abans, durant i després de la funció. "La Rambla de les floristes" ha servit com a metàfora d'una trajectòria que no apunta sinó a seguir creixent amb convicció.