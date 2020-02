L'espanyola «Klaus» guanya el premi Bafta a millor pel·lícula d'animació

La cinta espanyola 'Klaus', dirigida per Sergio Pablos, ha guanyat aquest diumenge el premi Bafta a millor pel·lícula d'animació. El guardó ha estat concedit per l'Acadèmia Britànica del Cinema i la Televisió.La pel·lícula, produïda per Netflix, s'ha imposat en la categoria a 'Frozen 2', 'Granjaguedon: Torna l'ovella Shaun' i 'Toy Story 4'.

La setmana passada, 'Klaus' es va emportar el guardó a la millor pel·lícula en els Premis Annie, a més d'altres sis estatuetes, entre les quals es troben la de millor direcció, millor disseny de personatges, millor animació de personatges, millor disseny de producció, millor storyboard i millor edició.

Malgrat no haver aconseguit el Goya en la seva categoria, el triomf en els Annie i en els Bafta converteix a 'Klaus' en una seriosa competidora en els premis Oscar, on també està nominada com a millor pel·lícula d'animació.