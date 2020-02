Los Valientes ofereix un tast del seu punk en l'estrena informal del seu primer CD

Com cada dissabte a la tarda, la botiga musical MDR del carrer Nou de Manresa apujava ahir la persiana a les 5 en punt, però aquesta vegada ho feia ben equipada per a l'estrena, amb música en directe, del primer llarga durada que ha editat el conjunt manresà de punk-garage Los Valientes. Va ser, com deien ells mateixos, una presentació informal, «entre col·legues», però ja va oferir un primer tast en públic del nou CD titulat De aquí al cielo que ells mateixos punxaven en una sessió de DJ. Ahir, doncs, no hi va haver actuació, que reserven per a la presentació oficial que preveuen fer d'aquí a un parell de mesos, a Manresa, i també a Barcelona, però encara està per confirmar.

Toni Comino, Roger Rovira, Arnau Polinario i Oriol Font van ser els protagonistes d'una tarda musical, distesa, i que van passar en companyia d'amics i coneguts, molts dels quals ja havien comprat el disc (dilluns sortia al mercat), o van aprofitar per adquirir-lo ahir mateix a la botiga i demanar al grup que els el signessin. MDR i Revólver, del carrer Tallers de Barcelona, són ara per ara els dos establiments físics on es pot adquirir el nou disc, però també es pot fer a través del segell navarclí que els l'ha editat, Long Live Records, i de les plataformes digitals Spotify, BandCamp i SoundCloud, entre d'altres. Físicament, s'han fet cent còpies en CD i cent més en vinil, que és el format que més va triomfar durant la tarda.

La presentació d'ahir es va limitar a això: a les signatures i a la conversa, tot escoltant algun dels 11 temes del nou disc, tots en anglès. I qui ho volia, podia beure cervesa de l'assortidor de Cerveses Hoppit, que ahir també es va instal·lar excepcionalment a l'interior del local.

Los Valientes, guanyadors de l'última edició del premi tendències de Regió7 al millor artista emergent, es defineixen ells mateixos com un grup «de punk-garage i amb un cert regust nostàlgic». En paraules del seu bateria, Oriol Font, «aquest disc vol transmetre les sensacions i emocions del dia a dia d'una persona», de manera que toca diverses tecles, «des dels vincles amorosos fins a moments de depressió, però amb el rerefons que sempre hi ha llum al final del túnel i el missatge que les coses acaben sortint bé si un vol». Ve a ser el germà gran de l'EP, de sis cançons, que van enregistrar el 2017, «però aquest té un so més madur, més premeditat i treballat», i en el qual «hem buscat referències una mica més modernes», explicava Font. «Aquell era més underground i aquest és més una barreja entre undergrand, punk, garage i rock», i amb reminiscències dels seus grups de referència. Los Valientes s'inspira en grups estatals com els gironins Aliment, Mujeres, i els madrilenys The Parrots i Los Nastys, però també s'emmiralla a fora, des de Fidlar fins a Twin Peaks, entre altres grups «de la moguda underground i independent».

Amb la posada de llarg d'ahir, arrencava una etapa clau per als quatre manresans, que volen dur aquest primer llarga durada de gira per tot Catalunya i també per la resta d'Espanya. Qui sap si serà el seu gran salt musical.