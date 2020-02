Els concerts tornen al Sielu en una aposta per l'escena i el talent local

El passat 28 de setembre el Sielu va reobrir les seves portes amb nova gerència i amb la intenció de ser més un bar gran que una discoteca. Un dels projectes era tornar a la sala una programació de concerts regulars, després de "la bona rebuda d'actuacions puntuals com la de Puput per Nadal, o la de Antonio El Remendao tot just aquest darrer divendres". Així, l'emblemàtica sala manresana de la plaça Valldaura inaugurada el 1981, ara dirigida per Vicky García, de la Vermuteria Santa Rita; Anna Solsona, de l'antic Espai Rubiralta; Josep Ferrer, del Bar Toni's; i Jordi Cortès, que continua sent-ne el propietari, ha fet una aposta decicida per "l'escena local i de proximitat".

Dels cinc primers artistes que actuaran, tres són de la ciutat: Albert Palomar (ex - Plouen), que farà nova parada a Manresa per presentar el seu tercer treball; Los Valientes que estrenaran en directe el nou disc "De aquí al cielo", i Moon Vision que oferiran un concert especial sota el nom de "Muses revisited".

Així mateix, El Sielu s'obre també a programar artistes de la, sovint, "poc valorada escena alternativa catalana", expliquen els seus promotors. Pau Vallvé tornarà a la ciutat després de tres anys en una de les darreres dates de la gira de presentació de"'Life vest under your sea";i els vigatans Power Burkas s'estrenaran a la ciutat, acompanyant a Los Valientes.

Els concerts

ALBERT PALOMAR

presentant "La llosa del cavall"

Divendres 7 de febrer. 22:30h.

Preu: 10€ només a taquilla.



PAU VALLVÉ

presentant "Life vest under your seat"

Divendres 6 de març . 22:00h.

Preu: 10€ anticipada a www.pauvallve.com i 12€ a taquilla



LOS VALIENTES

presentant "De aquí al cielo"

+ POWER BURKAS

Divendres 24 d'Abril. 22:30h.

Preu: 10€ només a taquilla



MOON VISION

"Muses revisited"

Divendres 22 de Maig. 22:30h.

Preu: 10€ nomes a taquilla