Pere Montoro, el treballador més veterà del Kursaal

? Per assolir una xifra com la que ha aconseguit el Kursaal cal que es facin molt bé les coses. El teatre és com un gran engranatge on tot ha de funcionar a la perfecció perquè les coses surtin com toquen. Pere Montoro treballa des de l'any 2000 t al teatre Conservatori i des del 2007 al Kursaal. És el cap tècnic, o sigui, l'encarregat de coordinar l'equip tècnic i de les empreses externes que fan manteniment de l'edifici. Montoro remarca que «la xifra no és important. Sempre depèn de l'oferta d'espectacles, i el que realment importa és la constància i la fidelització de la gent». La celebració del milió no inclou només els espectadors, sinó també la gent que l'ha feta possible.