Mor el cineasta José Luis Cuerda als 72 anys

El cineasta José Luis Cuerda (Albacete, 1947) ha mort aquest dimarts a Madrid víctima d'una embòlia, segons han confirmat les seves filles. Director, guionista i productor, Cuerda ha sigut un dels més reconeguts cineastes espanyols de les darreres dècades, amb més de 40 anys de trajectòria i pel·lícules com 'Amanece que no es poco' (1989), 'La llengua de las mariposas' (1999) o 'Los girasoles ciegos' (2008). El seu film més premiat, 'El bosque animado' (1987), va obtenir cinc Premis Goya. Ara fa poc més d'un any firmava el seu últim film, 'Tiempo después', i poc després rebia el Premi Feroz d'Honor 2019 a tota una trajectòria, concedit per la premsa especialitzada. La família celebrarà el seu comiat en una cerimònia íntima.

José Luis Cuerda hauria complert els 73 anys el proper 18 de febrer. En un comunicat, les seves dues filles Irene i Elena Cuerda, han lamentat el traspàs del seu pare i han agraït les mostres d'afecte rebudes cap a "qui ha sigut un dels directors més importants del cinema espanyol de les últimes dècades".

'Amanece que no es poco', 'El bosque animado', 'La marrana', 'La lengua de las mariposas' o 'Los girasoles ciegos', són alguns dels títols més recordats de José Luís Cuerda, el director de cinema manxec que ha mort aquest dimarts al matí a l'Hospital de la Princesa de Madrid fruit d'una embòlia.

Cuerda va començar en el món de l'audiovisual com a tècnic de TVE, i va dirigir el seu primer llargmetratge l'any 1982, 'Pares y nones', dins el corrent de la "comèdia madrilenya". La seva filmografia s'ha caracteritzat per l'humor absurd, com a 'El bosque animado' (1987), guanyadora de cinc Premis Goya. D'altra banda, Cuerda va ser productor de les tres primeres pel·lícules d'Alejandro Amenábar, 'Tesis', 'Abre los ojos' i 'Los otros'.

El seu últim film, 'Tiempo después', es va estrenar el desembre del 2018. Era, de fet, una seqüela espiritual de la recordada 'Amanece, que no es poco', amb un repartiment que incloïa Roberto Álamo, Blanca Suárez, Carlos Areces, Berto Romero, Joaquín Reyes o Arturo Valls. Poc després, l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE) li atorgava el Premi Feroz d'Honor 2019, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria.