Una preciosa Rambla de les floristes

la rambla de les floristes

? Direcció: Jordi Prat i Coll. Autor: Josep Maria de Sagarra. Intèrprets: Rosa Boladeras, Clara Altarriba, David Anguera, Albert Ausellé, Marina Gatell, Berta Giraut, Antònia Jaume, Davo Marín, Carme Milán, Albert Mora, Carol Muakuku, Albert Pérez, Xavier Ripoll i Jacob Torres. Dies 1 i 2 de febrer. Teatre Kursaal de Manresa.



L a Rambla de les floristes de Josep Maria de Sagarra, una de les peces clau en la seva producció dramàtica, va encetar el Toc de Teatre d'enguany a la Sala Gran del Kursaal de Manresa. L'inici de la programació a la sala va coincidir amb la petita celebració del milió d'espectadors dels teatres manresans des de la reobertura de l'equipament del passeig Pere III.

Amb producció del Teatre Nacional de Catalunya, i direcció de Jordi Prat i Coll, amb una especial, acurada i curiosa visió i posada en escena, es recupera un clàssic català que joves-mitjanes generacions havien llegit, però van tenir l'immens plaer de poder gaudir i veure amb la versió que TV3 en va fer l'any 1984 encapçalant el repartiment la sempre immensa Rosa Maria Sardà.

Bonica i preciosa versió és la que arriba amb l'actual posada en escena i en comptadíssimes ocasions una peça teatral esdevé bonica en tot el seu abast i La Rambla de les floristes que ara està de gira ho és. La Rambla ha estat sempre un dels centres neuràlgics de Barcelona, és un particular univers de la ciutat, narrat i descrit en un dels seus trams més emblemàtics, la Rambla de les floristes per l'autor. La lluita, la supervivència, la vida, la situació política de l'època narrat a través d'aquest escenari i de l'aguda i esmolada llengua de la seva protagonista, l'Antònia, la florista.

Un univers amb els més heterogenis personatges, on classes més altes, influents i humils confluïen en un espai que cadascú, en particular, considerava propi, seu. No hi ha història extraordinària, és un passeig per aquesta Rambla on espectador també esdevé un visitant més. Colorista, iconogràfica versió on es torna a la Rambla de les floristes ara per a molts desconeguda, que ha esdevingut aparador turístic i ha perdut el mestissatge, la cultura popular i l'encant que sempre l'ha caracteritzat.

Un muntatge coral encapçalat per una preciosa i magnífica interpretació de Rosa Boladeras, que regala una intensitat interpretativa emocionant i propera amb el monòleg final de la peça; fantàsticament acompanyada per un elenc d'actrius i actors que fan les delícies, tornen a fer viva, amb latent passió, aquesta Rambla de les floristes. Els llargs i sonoríssims aplaudiments del públic van mostrar un inici de temporada d'alçada al Kursaal.