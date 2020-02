El record de la Garland mereixia millor sort

judy

? Regne Unit, 2020. Biografia. 118 min. Direcció: Rupert Goold. Guió: Tom Edge. Intèrprets: Renée Zellwegger (Judy Garland), Jessie Buckley (Rosalyn Wilder), Finn Wittrock (Mickeay Deans), Rufus Sewell (Sidney Luft), Michael Gambon (Bernard Delfont), Bella Ramsey (Lorna Luft) i Royce Pierreson (Burt Rhodes). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).



Judy Garland (1922-1969) s'erigeix en una de les grans estrelles del cinema nord-americà. Una intèrpret prodigiosa i una cantant excelsa que assolí la popularitat amb la mítica El màgic d'Oz (1939) i protagonitzà magistralment la millor versió de Ha nacido una estrella (1954). La seva vida privada fou, però, un turment, explotada despietadament per la maquinària de Hollywood des de l'adolescència. Aquesta figura llegendària aplegava, d'entrada, tots els ingredients necessaris (una trajectòria artística brillant, una existència intensa i més que agitada) per poder generar una pel·lícula biogràfica vibrant. I precisament per això, encara és més trist i decebedor comprovar com el cinema ha desaprofitat una oportunitat excepcional per reivindicar oportunament (i apropar a les noves generacions) una artista genial.

Judy empra algun flashback (salt cap enrere en el temps) per evocar la seva adolescència, però es concentra essencialment en el tram final de la seva vida, quan residia a la Gran Bretanya i oferí tot un seguit de concerts memorables poc abans de la seva prematura mort. Rupert Goold, que ha treballat fonamentalment en el camp teatral i televisiu, ha rodat un biopic paupèrrim que conté tots els tics negatius d'un subgènere especialment relliscós. I així, assistim a una cerimònia crepuscular de poca volada que converteix la tràgica odissea d'una personalitat excepcional en un fulletó televisiu de sobretaula.

I tot seguint la tradició del cinema biogràfic més encotillat, només se salva l'acurada (i una mica excessiva) caracterització d'una irreconeixible Renée Zellweger. Un balanç molt minso per a un projecte que resulta totalment fallit. La inoblidable Judy Garland haurà d'esperar una altra oportunitat per poder tornar a la pantalla gran. El film és l'enèsim exemple de com el cinema pot dilapidar miserablement una història apassionant.