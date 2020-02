El Sielu obre la primera temporada de concerts de la nova etapa de la sala

Un dels objectius del nou equip gestor d'El Sielu, que va tornar a obrir portes el 28 de setembre, era engegar una programació musical estable. Després de «la bona rebuda d'actuacions puntuals com la de Puput per Nadal, o la de Antonio El Remendao, el passat divendres», l'emblemàtica sala manresana de la plaça Valldaura, presentava ahir el seu primer cicle de concerts: 5 artistes i quatre actuacions de febrer a maig en una «decidida aposta per l'escena i el talent local». Així, dels cinc primers artistes que actuaran, tres són de la ciutat: Albert Palomar, que farà nova parada a Manresa per presentar el seu tercer treball, La llosa del cavall; Los Valientes, que estrenaran el seu primer disc, De aquí al cielo i l'electrònica Moon Vision -Xevi Collado, Albert Pardo i Júlia Collado- que oferiran un concert especial sota el nom de Muses revisited.

El cicle es completa, com expliquen els programadors, amb artistes de la sovint «poc valorada escena alternativa catalana», com Pau Vallvé, que tornarà a la ciutat després de tres anys en una de les darreres dates de la gira de presentació de Life vest under your seat;i els vigatans Power Burkas, que s'estrenaran a Manresa, acompanyant a Los Valientes.

Inaugurar el 1981, el nou equip gestor d'El Sielu el formen Vicky García, de la Vermuteria Santa Rita; Anna Solsona, de l'antic Espai Rubiralta; Josep Ferrer, del Bar Toni's; i Jordi Cortès, que continua sent-ne el propietari.