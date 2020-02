El festival de fotografia Fine Art munta 52 exposicions en 20 espais d'Igualada

Un total de 52 exposicions s'escamparan per Igualada del 21 de febrer al 15 de març en el marc del 8è Festival de Fotografia Fine Art, que enguany presenta obra d'autors de la talla d'Isabel Muñoz, que va guanyar el Premi Estatal de Fotografia del 2016, Ana Palacios, Tino Soriano, la cubana Leysis Quesada i els locals Manel Caballé, Lídia Carbonell i el Projecte Cendres, entre d'altres. «Any rere any busquem la diversitat i que cada artista mostri el seu treball sense cap condicionant», va explicar ahir al matí Ramon Muntané, director del projecte, en la presentació del certamen.

«Tot i que no ens fixem en si el treball que ens agrada per exposar al Fine Art és d'una dona o d'un home, ja que allò que valorem és la qualitat, podem dir que aquest any hi ha molta presència femenina», va apuntar Muntané. En aquest sentit, un dels plats forts del festival és la mostra del col·lectiu Projecte Cendres sobre el maltractament de gènere, que es podrà veure al Celler de l'antic Sindicat de Vinyaters. «Hi ha obres de dotze dones, que ja es van mostrar al Portal del Llevador, però només una setmana, i també a Vilanova del Camí, i hem volgut donar-li més ressò perquè el tema és important», va anotar Muntané.

De l'altra banda del món arriba el col·lectiu Unexposed, «un grup de dones australianes especialitzades en la fotografia de carrer. La sorpresa és veure que, encara que els carrers són més o menys iguals per a tothom, als ulls de les fotògrafes són diferents». El projecte estarà penjat al Museu de la Pell.

També s'ha de remarcar l'exposició Dona has de ser, creada per un grup de disset dones de l'Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac. La mostra, que s'estarà a l'Escola Pia, presenta els rols que la societat reserva a les dones i reivindica la igualtat de condicions de les persones al marge del sexe i la classe social.

Un altre treball que parteix de la creació d'una dona és Elna. La Corda, que ocuparà la Sala Municipal d'Exposicions. «Vam demanar a 22 fotògrafs que retratessin, cadascun a la seva manera, l'escultura de la Teresa Riba, que representa una noia amb cordes».



Adobers a Anatòlia

En el capítol internacional, i al marge dels treballs esmentats de la cubana Quesada i el col·lectiu australià Unexposed, també es compta enguany amb la participació del periodista, escriptor i fotògraf turc Lúftü Dagtas. «L'exposició ens ensenya com funcionaven les adobaries a Anatòlia fins a final dels anys 70, en una zona on no hi havia electricitat i tot es feia de manera manual, amb les pells assecant-se sobre els esbarzers», va avançar el director del festival. Com no podia ser d'altra manera, aquestes imatges s'exhibiran a l'Adoberia Bella.

El fotoperiodisme té una vegada més una presència destacada al Fine Art. «D'Ana Palacios veurem al Museu de la Pell el treball realitzat a Benín amb persones que tenen lesions a la pell», indica Muntané: «Per la seva part, Eva Parey ens portarà a L'Adoberia el reportatge sobre les jornaleres sirianes refugiades a la vall de la Bekaa, al Líban».

També a l'Adoberia Bella es podrà contemplar Sota la pell del Rec: «El Grup de Recerca en Ciències Socials està enregistrant la memòria oral de la feina que es duia a terme al Rec, i en el festival hi mostraran fotografies de la gent que surt en els documentals i la seva història».

Un altre projecte col·lectiu és Contes per estimar-te millor, que va proposar a 70 fotògrafs -35 homes i 35 dones, tant professionals com amateurs- interpretar un dels 35 contes del llibre de títol homònim d'Àlex Rovira i Francesc Miralles. Així, cada relat és vist per dues persones, en un projecte que s'ha realitzat només amb càmeres Olympus Miroless.

En el capítol dels nous espais expositius que obren portes amb motiu del Fine Art d'enguany, Ramon Muntané va destacar que «incorporem de forma temporal l'Edifici Cíclope, en una de les plantes on hi havia Mobles La Fàbrica. La Cotonera està en procés de restauració i per això hem traslladat les exposicions dels treballs de les escoles de fotografia al Cíclope», al passeig Verdaguer.