Els infants protagonitzen la imatge de la 31a Mostra d'Igualada

La imatge de la 31a edició de La Mostra d'Igualada de teatre infantil i juvenil, creada per l'artista local Ramon Enrich, parteix de «la rebequeria com a acte de transgressió dels infants per aconseguir el que volen». Una nena amb posat d'empipada ocupa la meitat d'un dels cartells que es van presentar ahir dimecres en un acte al qual també hi van assistir el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, i el nou director artístic del certamen, Ramon Giné. La fira tindrà lloc del 26 al 29 de març.

«Quan exigeixen, els nens són uns grans actors, i a través d'un acte d'impostura, que és artístic, porten l'aigua al seu molí», va afegir Enrich, que serà el responsable de la imatge de la Mostra durant els quatre anys del mandat que, a hores d'ara, té encomenat Giné. Els quatre cartells mostren, cadascun d'un d'ells, una fotografia diferent: a més del de la nena enfadada, també n'hi ha un altre que mostra un infant que es tapa les orelles, un tercer amb una noieta que suplica en to simpàtic i, un quart, amb dues joves que es fan una selfie. «És el postureig dels adolescents, que volen donar una imatge que ja es veu que és una fantasmada», va apuntar el pintor, escultor i dissenyador.

L'altre element destacat del cartell és la frase 'Teatro del bueno', que va immortalitzar l'entrenador de futbol José Mourinho el febrer del 2006 quan entrenava el Chelsea. Després d'un partit contra el Barça, en el que l'àrbitre va expulsar el jugador Asier del Horno per haver-li fet una falta molt dura a Leo Messi, el tècnic portuguès va ironitzar dient que el davanter blau-grana havia fet «teatro del bueno». Una frase que ben aviat es va fer famosa i va transcendir l'àmbit del futbol.