Miki Núñez farà una classe magistral a la Casa de la Música de Manresa

Miki Núñez, finalista d'OT 2018 i representant d'Espanya a Eurovisió 2018, visitarà el 30 d'abril el Centre de Creació Musical de la Casa de la Música de Manresa per explicar la seva experiència a la indústria de la música: des del seu pas a "Operación Triunfo" 2018, on va quedar com a sisè finalista; fins a la seva actual gira i àlbum debut, "Amuza", sense oblidar el seu pas com a representant de l'estat espanyol a Eurovisió 2018, on va interpretar la popular cançó, "La Venda".

La classe magistral s'inclou en les activitats programades dedicades a la formació musical