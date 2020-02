Mor als 72 anys el guionista, director i productor José Luis Cuerda

El director, guionista i productor José Luis Cuerda (Albacete, 1947), molt vinculat a Galícia, va morir ahir als 72 anys. Cuerda, que el proper 18 de febrer hauria complert els 73, va dirigir, entre d'altres, La lengua de las mariposas (1999), adaptació d'un relat de Manuel Rivas, que va protagonitzar Fernando Fernán Gómez i pel qual va obtenir el Goya al millor guió adaptat amb Rafael Azcona. La seva trajectòria serà especialment recordada per la trilogia del «surruralisme», composta per Total (1983), Amanece que no es poco (1988) i Así en el cielo como en la tierra (1995).