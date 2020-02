31 Fam, Da Souza, Brass Against, Fundanción Tony Manero i Koers actuaran en un Curtcircuit 2020 més urbà

La 8a edició del Curtcircuit programarà fins al mes de maig una vintena de concerts a sales d'arreu de Catalunya, amb una programació en què la música urbana agafa cada vegada més protagonisme. En la seva edició "menys indie", en paraules de la seva directora artística, Carmen Zapata, el certamen s'inaugurarà amb el trap de 31 Fam, que actuaran a Razzmatazz (Barcelona), La Mirona (Girona), El Clap (Mataró) i la Stroika (Manresa). Da Souza, Brass Against, Fundación Tony Manero, Koers, Las Bajas Pasiones, Pinpilinpussies i Nakany Kanté completen els caps de cartell del cicle de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). S'engega, a més, l'Off Circuit, una plataforma que permetrà a tres grups emergents tocar a la sala Sidecar.

El cicle segueix la mateixa metodologia: una banda consolidada apadrina un talent emergent. Així doncs, Da Souza tocarà amb Marialluïsa; The Limboos ho farà amb The Kabooms; Side Chick actuarà amb Capsula; Koers amb Pachawa Sound; Nakany Kanté amb Afrikemet; i Pinpilinpussies amb Los Chivatos de Ana Frank i Miguel de Bes.

Aquest dijous s'ha donat a conèixer el cartell fins al mes de maig, i després de la voràgine de festivals a l'estiu, es revelarà la resta de programació. Encara amb grup emergent acompanyant per confirmar, hi ha Las Bajas Pasiones, Mueveloreina, Brass Against, P.A.W.N. Gang, Fundación Tony Manero, Roger Usart, Jordan Mackampa i el flamenc d'Israel Fernández.

"És l'edició que menys 'indie' té de totes. A Catalunya hi havia tendència a l''indie' i al mestís, i aquest és més rocker, urbà i undergound", ha explicat Zapata sobre el canvi generacional en les noves propostes emergents.

Al parer de Zapata, en vuit anys ha canviat l'escena musical i cada cop és més difícil trobar el talent emergent. "Ens els treuen de les mans. La gent que toca al Curtcircuit s'enlairen de seguida", diu la directora, que confessa que han d'estar "molt més al dia i tenir l'olfacte més desenvolupat també en el món virtual".

Després de vuit anys programant en sales de tot Catalunya (ara en són una vuitantena), l'organització afirma que el cicle està cada cop "més demandat per l'escena local i emergent". A més de donar la oportunitat a moltes bandes de tenir accés a sales de fora de Barcelona, per a les sales del territori també els és complicat contractar bandes que acostumen a tocar a la capital. El Curtcircuit vol "repartir la música de forma més equitativa".

En el cas de 31 Fam, que inaugurarà el cicle el 12 de març a Razzamatazz, passaran també per Girona (14 de març), Manresa (24 d'abril) i Mataró (3 d'abril).



Off Circuit

La dinàmica del festival és que els grups consolidats escullen quin grup emergent volen apadrinar. "Sempre m'ha sabut sempre greu tenir una carpeta d'emergents enorme", confessa Zapata sobre aquella cartera de bones propostes que no tenen cabuda al cicle habitual. És per això aquest any engeguen l'Off Circuit, un projecte que acabarà amb el concert de tres grups emergents a la sala Sidecar de Barcelona.

Se seleccionaran sis propostes per tocar en acústic a El Bar del Sidecar el 15, 22 i 29 d'abril, i un jurat en triarà tres per a què toquin el 15 de maig en format electrònic a la sala principal. "Ens llancem amb l'Off Circuit per donar les primeres pistes a aquests grups", ha dit Zapata.