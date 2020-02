EL DOCUMENTAL DEL MES

Cineclub projecta aquest dijous el nou DocsBarcelona del mes, Chris el suís, una producció europea (Suïssa, Croàcia, Alemanya i Finlàndia) que es presentà a Canes 2018 (Setmana de la crítica). El film desenvolupa la idea treballada en el projecte final d'estudis de la seva directora (Anja Kofmel), el curt Chrigi, elogiat i premiat en nombrosos festivals. La creadora helvètica es va implicar en un projecte absolutament personal perquè se centra en la figura del seu cosí, Christian Wütenberg, un periodista que morí quan només tenia 27 anys el gener del 1992 a Vukovar (Croàcia), on lluitava com a mercenari a la guerra dels Balcans. El parent de la cineasta s'havia convertit en membre del PIV (Primer Batalló de Voluntaris Internacionals), un grup paramilitar que s'encarregava de netejar la població sèrbia de les àrees frontereres. Però, què va impulsar el Christian a prendre una decisió tan radical com desconcertant? El llargmetratge intenta respondre aquest interrogant pertorbador amb una recerca exhaustiva que malda per reconstruir minuciosament els últims mesos de la vida del protagonista. La narració s'aferma en el diari personal del Christian i en els testimonis de la seva família, antics companys periodistes, integrants del PIV i el mític Carlos el Chacal, un dels terroristes més famosos de la història. La cinta fusiona brillantment els recursos del documental d'investigació i l'animació més incisiva, una hibridació de gèneres que reinterpreta inventivament els codis realistes. Kofmel, formada precisament en el camp de l'animació, s'ha despenjat amb una recreació vibrant i punyent que eixampla els horitzons artístics i ens convida a reflexionar sobre la dimensió més enigmàtica i torbadora de l'ésser humà. Chris el suís ens proporciona, en definitiva, més preguntes que respostes.