Una exposició a Tous indaga en la vida dels neandertals

La vida dels neandertals, que es van extingir fa uns 40.000 anys i van deixar l'homo sapiens com a únic homínid s0bre la terra, s'explica en l'exposició Neanderlife. Moments de la vida neandertal, a partir de diumenge al local de l'Associació Amics de Sant Martí de Tous. Coproduïda per l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social, l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i per la Universidad Autónoma de Madrid, la mostra arriba a la localitat anoienca després de passar, entre d'altres llocs, per Moià, Girona, l'Hospitalet de l'Infant, l'Espluga de Francolí i Vandellòs, i en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, l'Associació i l'IPHES.

Neanderlife proposa al visitant endinsar-se en la vida dels neandertals, fixar-se en qüestions com la manera com transformaven l'entorn, de quina manera fabricaven les eines, amb què s'alimentaven, com poblaven el territori... Un conjunt de coneixements adquirits en les excavacions arqueològiques realitzades en els diversos jaciments de la península Ibèrica.

El públic podrà aprofundir en tots aquests coneixements a través de nou plafons: textos i fotos proporcionen una idea precisa de qui eren i com vivien els neandertals; i a més es reprodueixen objectes prehistòrics que contribueixen a contextualitzar aquesta espècie que va conviure durant desenes de milers de anys amb l'homo sapiens.

L'exposició s'inaugura aquest diumenge, a les 12 h, amb la presència de l'alcalde, David Alquézar; el president de l'Associació, Pedro L. Carmona; i Bruno, responsable de la recerca que l'IPHES realitza a la localitat.

El 19 de febrer es faran visites guiades per als escolars de la localitat, i el dissabte 22 es farà una demostració de confecció d'eines de pedra, oberta a tothom (11 h). Ambdues activitats seran conduïdes per l'arqueòleg Miquel Guardiola, responsable de l'Àrea de Socialització de l'IPHES.