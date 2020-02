L'advocat Josep M. Descals presenta avui a Barcelona la seva segona novel·la, «El conseller»

L'advocat bagenc Josep M. Descals Vilarmau (Navarcles, 1960), que va debutar en la literatura el Sant Jordi passat, presenta avui a la llibreria Alibri (c/ Balmes, 26) de Barcelona la seva segona novel·la, titulada "El conseller" i la primera escrita en català. Editada el passat desembre pel segell manresà Parcir Edicions Selectes, amb qui també va publicar la seva estrena "Nahid", la novel·la és una ficció política que protagonitza Joan Cruanyes, el conseller del títol. Política, corrupció, Església i temptació carnal formen part dels ingredients d'un llibre que, inicialment, l'autor tenia la intenció de publicar l'abril. Però, com va explicar a aquest diari, l'editor, Antoni Daura, després de llegir-la li va dir que el tema era «de molta actualitat» per deixar-la reposar: «Algú encara es pensaria que no m'ho havia inventat».

La novel·la es presentarà a les 7 de la tarda amb la intervenció de l'autor, del comunicador Joan Barbé -que ja li va presentar "Nahid" al desaparegut Espai Rubiralta-, i de l'advocat i diputat al Congrés, Jaume Alonso-Cuevillas. La presentació a Manresa es farà pels vols de Sant Jordi.