«Abans de marxar, no m'havia perdut cap Innocentada»

? Montse Albàs es dedica a la direcció teatral des del 1993. «Abans de marxar de Manresa havia fet molt teatre, en especial al Conservatori, amb Joaquim Manzano i el grup Primer Acte». També, diu, «no m'havia perdut cap Innocentada». Entre els seus treballs, escrits i dirigits per ella, hi ha Potser desig de no (dansa-teatre), Dibuixa'm un petó (teatre social), i la dar-rera, La presa del castell de Savassona. El 2018 va rebre el Premio Dulce por Amargo, atorgat per l'Escola Superior d'Art Dramàtic d'Astúries, creat a favor de la lluita contra la discriminació de gènere per l'obra Carencias.