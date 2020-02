Concert solidari al Sielu a benefici del projecte de millora de l'atenció a infants i joves d'Althaia

La sala El Sielu de Manresa serà escenari, el divendres 14 de febrer a partir de les 10 de la nit, d'un concert solidari en què la música, la festa i la diversió seran protagonistes. Serà de la mà d'El Quinto Carajillo, Ayawascat i DJ Àlex León, tres grups de la comarca que actuaran de forma totalment altruista en el marc de la Festa de la Llum de la capital del Bages per recaptar fons per al projecte de millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Althaia. El concert és una iniciativa d'un grup de professionals de l'àrea de Radiologia d'Althaia, alguns dels quals són membres de les tres formacions que actuaran.

La vetllada començarà amb l'actuació d'El Quinto Carajillo, una banda de Sant Joan de Vilatorrada que interpreta versions de diferents grups com los Delincuentes, Estopa i La Pegatina i que ofereix un directe dinàmic, festiu i únic que combina l'humor, la diversitat musical i la interacció amb el públic. A continuació serà el torn dels Ayawascat, un grup també de la comarca que fa versions d'èxits nacionals i internacionals amb un toc d'humor. Posarà el punt final el DJ Àlex León, que punxarà música de tots els temps.

Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a la taquilla del Teatre Kursaal de Manresa o a través de la seva pàgina web a un preu de 12 euros. El mateix dia, el preu serà de 15 euros. El concert compta amb la col·laboració d'El Sielu.

El projecte de mecenatge infantojuvenil d'Atlhaia



La Fundació Althaia té en marxa una campanya de participació i mecenatge per millorar les àrees d'atenció a infants i joves. L'objectiu és renovar aquests espais incorporant-hi un plus d'humanització per aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui una experiència de coneixement i creixement.

El projecte inclou diferents actuacions que s'aniran executant per fases en funció de com avanci la campanya de participació i mecenatge. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria, l'escola i l'hospital de dia. També la reestructuració de la Unitat de Neonatologia, la humanització de les consultes externes i urgències de Pediatria, així com posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica.