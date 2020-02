«Jo soc Espartac» o la frase que millor defineix Kirk Douglas

J o soc Espartac». Poques frases serveixen per definir millor Kirk Douglas, que moria dimecres als 103 anys. Expressada en el llegendari film de Stanley Kubrick, ens mostrava el protagonista del film quan reconeixia la seva identitat i se sacrificava pel col·lectiu. Un moment que era seguit per la incriminació massiva de la resta dels seus companys en la revolució d'esclaus: l'escòria de l'imperi havia posat contra les cordes el poder. No oblidem que la biografia de Kirk Douglas s' anomena El fill del drapaire .

Aquest breu, però poderós, mític, instant d' Espartac explica el seu rol d'actor imparable, rebel, difícil, però modest, compromès i irresistible, que se sumava a una actitud equivalent com a productor de la cinta. El film parlava efectivament dels valors de Douglas, qui va lluitar perquè un dels represaliats per la llista negra de Hollywood, el brillantíssim Dalton Trumbo, signés el guió de la superproducció més progressista i militant que mai s'ha escrit.

Als seus 103 anys, i amb permís d' Olivia de Havilland, també nascuda el 1916, Douglas era el darrer representant d'una generació de cineastes que ja no existeix i que el va portar a erigir una filmografia èpica on es troben papers extraordinaris com els d' El gran carnaval , de Billy Wilder, Duelo de titanes , de John Sturges, Retorno al pasado , de Jacques Tourneur, i, entre molts d'altres, Senderos de gloria , de nou amb Kubrick. Va estar nominat en tres ocasions a l'Oscar com a intèrpret, per El ídolo de barro , Cautivos del mal i El loco de pelo rojo , tot i que no el va aconseguir mai i va haver de ser compensat finalment amb un premi honorífic, quelcom que explica a la perfecció la seva combativa relació amb els grans estudis, però també la rellevància de la seva figura en la història del cinema. Avui tots tornem a ser Espartac.