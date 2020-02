Pianada amb 140 alumnes de la Catalunya Central a la masia la Garriga de Castelladral

El Concert Sala Piano arriba aquest diumenge a la desena edició amb una gran pianada, on participaran 140 alumnes de 17 escoles de música de la Catalunya Central. Organitzat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (Acem) i la masia la Garriga de Castelladral –on se celebrarà la pianada–, el concert començarà i acabarà amb un parell de peces arranjades per David Martell ( Pedalant sobre tecles, del músic bagenc, i Thriller, de Michael Jackson) pensades per ser tocades a quatre mans en un sol piano, de manera que 24 alumnes (4 per a cadascun dels 6 instruments) interpretaran plegats les peces. El programa (amb actuacions de dos, tres i quatre pianistes alhora) inclourà temes del mateix Martell, com A contrarellotge o L'escalapianos; de Fauré, Djawadi, Horner i Norton. Es faran dues sessions, a les 16.30 h i a les 19.15 h. El preu de l'entrada serà de 7 euros (menors de 18 anys gratuït).

El Concert Sala Piano neix de la col·laboració entre l'Acem i la desapareguda Casa dels Pianos i Sibelius. Tot i no existir la botiga, la vinculació dels seus propietaris, Núria Roca i Jordi Font, amb l'entitat ha continuat fent possible, expliquen els seus promotors, «una edició més». En 10 anys hi han passat més de 600 alumnes.