La catalana Gisela brilla en la gala dels Oscars 2020

La cantant catalana Gisela va cantar juntament amb les "Elsa" d'altres països el tema principal de la pel·lícula Frozen 2: "Into the Unknown". En una actuació on hi havia representació de diferents països del món com Polònia, Japó o Tailandia, l'artista del Bruc va tenir ocasió de lluir la seva veu.

Tot i així la polèmica també ser-hi present en el moment que el públic va saber que la cantant Gisela va cantar en "castellà" i la mexicana Carmen Sarahí ho va fer en "espanyol". Durant l'actuació musical en la 92 edició dels Oscar a càrrec de Idina Menzel, que va interpretar el tema "Into the Unknown", pertanyent a la pel·lícula "Frozen 2".

Així va ser com l'Acadèmia de Hollywood va decidir especificar el llenguatge en el qual cantaven les artistes, que posen veu a les cançons del personatge d'Elsa i que van ser convidades per a acompanyar a Menzel sobre l'escenari del Teatre Dolby.