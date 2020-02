«Parásitos» fa història emportant-se quatre Oscars

La sud-coreana 'Paràsits', cinta dirigida per Bong Joon-ho, va ser la gran triumfadora en la 92a edició dels Oscar en fer-se amb quatre premis: millor pel·lícula internacional, millor guió original, millor direcció i millor pel·lícula. Un guardó, aquest últim, amb el qual va fer història en convertir-se en la primera pel·lícula de parla no anglesa que ho aconsegueix.

"Ja estic preparat per beure aquesta nit", va dir el cineasta asiàtic en recollir el seu segon premi, el de millor pel·lícula internacional, categoria en la qual es va imposar, entre unes altres, a l'espanyola 'Dolor i glòria' de Pedro Almodóvar.

Gens més lluny de la realitat, ja que Bong Joon-ho va haver de pujar a l'escenari en altres dues ocasions per recollir els premis a millor direcció i millor pel·lícula i certificar així el seu triomf sobre l'altra gran favorita, '1917', de Sam Mendes, que es va haver de conformar amb tres premis tècnics: millor fotografia (Roger Deakins), millor so (Mark Taylor i Stuart Wilson) i millors efectes visuals (Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy).

No va haver-hi sorpreses, en canvi, a l'apartat interpretatiu i els dos grans favorits, Renée Zellweger per 'Judy' i Joaquin Phoenix per 'Joker', es van fer amb els premis de millor actriu i millor actor, respectivament.

Zellweger, que va aixecar així el segon Oscar de la seva carrera, va dedicar el premi a la pròpia Judy Garland que, va recordar, mai va arribar a rebre aquest premi. "No va rebre aquest honor però estic segura que tot això és una continuació del seu llegat. La seva generositat d'esperit transcendeix a qualsevol assoliment artístic. Això és per a vostè, senyoreta Garland", va proclamar emocionada.



Primer Oscar per Phoenix, Dern, Pitt



I com és habitual durant tota la temporada de premis, en recollir el que és el seu primer Oscar després de quatre nominacions, Phoenix va deixar un altre afectat discurs sobre la necessitat de canvi i la urgència de conscienciar la societat per deixar de mirar-se "el melic" que va culminar amb un record al seu germà, River, mort a molt primerenca edat. "Quan tenia 17 anys el meu germà va escriure això: 'Corre al rescat i la pau vindrà després'", va concloure.

Laura Dern també partia com a favorita i tampoc va decepcionar en alçar-se amb l'Oscar a la millor actriu de repartiment pel seu paper d'advocada en 'Història d'un matrimoni'. Un premi que va dedicar als seus Diane Ladd i Bruce Dern als quals es va referir com els seus "herois" i "llegendes".

També va complir amb els pronòstics Brad Pitt, que es va fer amb el seu primer Oscar després de quatre nominacions per la seva actuació en 'Érase una vegada en... Hollywood', va dedicar el premi als seus pares, als especialistes de Hollywood, al seu company de repartiment Leonardo DiCaprio i al director del film, Quentin Tarantino. "Això va per a tu Quentin, la indústria del cinema seria pitjor sense tu", va apuntar.

L'Oscar al millor guió adaptat va acabar a les mans de Taika Waititi per 'Jojo Rabbit', que va dedicar aquest premi a tots els nens indígenes que volen dedicar-se a l'art.

'Toy Story 4' es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula d'animació, deixant sense guardó la producció espanyola 'Klaus', mentre que el premi al millor documental va ser per a 'American Factory', de Steven Bognar i Julia Reichert, una cinta produïda per Netflix i en la qual va participar el matrimoni Obama.

Altres premiats en la gala van ser Elton John i Bernie Taupin, que es van emportar l'Oscar a la millor cançó original pel tema 'I'm Gonna Love M'Again' de 'Rocketman', mentre que el guardó a la millor banda sonora va ser per a Hildur Guonadóttir per la música de 'Joker'.