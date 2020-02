Concha Velasco es converteix en el fantasma d'una popular actriu a la comèdia «El funeral»

Concha Velasco torna a Barcelona per estrenar aquest dimecres 'El funeral', una comèdia en què interpreta el fantasma d'una popular actriu que ha mort. El Teatre Borràs veurà fins al 8 de març el personatge "més difícil" que ha fet mai Concha Velasco, segons ha assegurat l'actriu aquest dimarts en la presentació de l'obra. L'espectacle, obra de Manuel M. Velasco, fill de la protagonista, es va estrenar fa gairebé dos anys a Valladolid. Els actors Pepe Ocio, Irene Gamell, Irene Soler i Emmanuel Medina acompanyen l'aparició del fantasma de Lucrecia en la seva pròpia vetlla.

Als seus 80 anys i amb una simpatia desbordant, Concha Velasco ha ironitzat amb l'edat i ha assegurat que té previst morir-se als 82 anys. "Però no m'importa. Des de que faig 'El funeral', em veig allà morta en escena, i doncs ja estic acostumada", ha dit Velasco entre riures.

El riure és una de les tòniques de l'obra, tot i que la interpretació dels seus companys fan que a Velasco li costi mantenir les formes dalt de l'escenari. "Hauré de sortir amb bolquers perquè ho ha fet tan bé que no puc riure perquè soc un fantasma", ha dit Velasco.

La veterana intèrpret es posa en el paper de Lucrecia Conti, l'actriu espanyola més important de cinema, teatre i televisió, que ha mort. El ministeri de Cultura organitza en un teatre una gran vetlla perquè el públic pugui acomiadar-se de l'estrella. Les seves netes posen ordre a totes les mostres d'afecte, mentre apareix un cosí llunyà de qui no està gaire clar el parentiu.

De sobte, el fantasma de Lucrecia apareix per acomiadar-se per la porta gran i els assistents es queden tancats dins del teatre. El fantasma ha de resoldre assumptes pendents, també amb el seu representant, que intenta controlar com pot tots els mitjans de comunicació que s'estan acostant al teatre atrets per l'aparició de Lucrecia.

"És una obra sobrenatural, en una funció molt divertida", ha promès Velasco, que ha lamentat no tenir encara nominacions o premis per aquest personatge. "Els premis me'ls donen quan faig drama", ha assenyalat l'actriu. En canvi, ha reivindicat el personatge còmic que interpreta a 'El funeral', que "és dificilíssim", de fet "el més difícil" de la seva carrera. "Faig de mi, faig de Lucrecia Conti, sóc jo però tres o quatre vegades, en un grau superlatiu", ha dit l'artista.

Antonio Resines havia d'acompanyar inicialment Velasco en els papers protagonistes, però una lesió va fer que Pepe Ocio hagués de substituir-lo. "És la primera vegada que actuo a Catalunya, és un honor", ha dit l'actor. Per la seva banda, Velasco ha assegurat que Ocio ha aconseguit fer el personatge "a la seva manera".

Velasco ha confessat que li ha faltat temps per fer tots els personatges que hauria volgut fer a la seva carrera, i ha rebatut els arguments d'aquells que diuen que no pot cantar. "Jo també puc cantar. Tinc veu de teatre. Però no vull presumir", ha reivindicat l'actriu. El proper projecte de Velasco és una obra també del seu fill, Manuel M. Velasco, titulada 'La habitación de María', amb la direcció de José Carlos Plaza.