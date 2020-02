«Parásitos» capgira Hollywood

La cinta sud-coreana Parásitos, dirigida per Bong Joon-ho, va ser la gran triomfadora en la 92a edició dels Oscars en aconseguir quatre premis: millor pel·lícula internacional, millor guió original, millor direcció i, també, millor pel·lícula. Un guardó, aquest últim, amb el qual va fer història en convertir-se en la primera pel·lícula de parla no anglesa que l'aconsegueix.

«Ja estic preparat per beure aquesta nit», va dir el cineasta asiàtic en recollir el seu segon premi, el de millor pel·lícula internacional, categoria en la qual es va imposar, entre altres, a l'espanyola Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. Res més lluny de la realitat, ja que Bong Joon-ho va haver de pujar a l'escenari en dues ocasions més per recollir els premis a millor direcció i millor pel·lícula i certificar així el seu triomf sobre l'altra gran favorita, 1917, de Sam Mendes, que es va haver de conformar amb tres premis tècnics: millor fotografia (Roger Deakins), millor so (Mark Taylor i Stuart Wilson) i millors efectes visuals (Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy).

No hi va haver sorpreses, en canvi, en l'apartat interpretatiu i els dos grans favorits, Renée Zellweger, per Judy, i Joaquin Phoenix, per Joker, van obtenir els premis de millor actriu i millor actor, respectivament. Zellweger, que va aixecar així el segon Oscar de la seva carrera -el 2003 es va endur el d'actriu de repartiment per Cold mountain-, va dedicar el premi a Judy Garland, que, va recordar, mai no el va guanyar. «No va rebre aquest honor però estic segura que tot això és una continuació del seu llegat. La seva generositat d'esperit transcendeix qualsevol èxit artístic. Això és per a vostè, se-nyoreta Garland», va proclamar emocionada.

Mereixedora enguany del Globus d'Or, el Bafta i el SAG Award, Zellweger va voler donar les gràcies a les altres candidates en pujar a l'escenari: «Cynthia, Scarlett, Charlize, Saoirse, és un honor haver estat nominada al vostre costat». L'actriu texana va apuntar que «tot aquest any celebrant Judy Garland m'ha recordat que els nostres herois ens uneixen, ens inspiren. Quan parlem d'herois, estem d'acord. Això ens uneix i ens anima, Bob Dylan, Scorsese, Fred Rogers...», va dir Zellweger amb els ulls humits.



Phoenix, Dern i Pitt s'estrenen

I com és habitual durant tota la temporada de premis, en recollir el que és el seu primer Oscar després de quatre nominacions, Phoenix va posar el focus del seu discurs en la necessitat de canvi i la urgència de conscienciar la societat per deixar de mirar-se «el melic» que va culminar amb un record pel seu germà, River, mort d'una sobredosi als 23 anys. «Quan en tenia 17, el meu germà va escriure: 'Corre al rescat i la pau vindrà després'», va afegir.

L'actor, que ja havia guanyat tots i cadascun dels guardons de les diverses cerimònies de premis celebrades fins ara, va complir totes les expectatives a l'hora de fer el seu discurs. Amb el mateix vestit que va dur als Bafta anglesos i als Globus d'Or, una forma de reivindicar la despesa innecessària en esdeveniments d'aquest tipus, Phoenix va utilitzar el seu minut de glòria per donar visibilitat a diversos dels problemes més importants de l'actualitat.

«Em sento ple de gratitud i no em sento per sobre de cap dels meus companys, compartim la mateixa riquesa que és l'amor pel cine. No sé on seria jo sense això», va explicar Phoenix: «Un dels dons principals és la possibilitat de fer servir la nostra veu. He estat pensant molt en alguns dels problemes angoixants als quals ens enfrontem plegats, i crec que a vegades sentim o ens fan sentir que defensem causes diferents. Però jo veig alguna cosa en comú. Estem parlant de desigualtat de gènere, de racisme, de LGTB, dels animals... estem parlant de la lluita contra les injustícies». L'actor va continuar afirmant que «estem parlant de la lluita contra la creença que una nació, un poble o una raça té dret a explotar, dominar, controlar i usar els altres amb impunitat. Ens hem desconnectat del món natural, i estem en un món egocèntric i explotem el nostre entorn per al nostre bé». El protagonista de Joker també va reconèixer que «he estat un poca-solta, un egoista; a vegades ha estat cruel treballar amb mi, però molts de vosaltres m'heu donat una segona oportunitat. Quan ens donem suport mútuament, quan no ens retreiem errors passats, és quan ens ajudem mútuament a créixer. Això és el millor de la humanitat».

Laura Dern també partia com a favorita i tampoc va decebre en obtenir l'Oscar a la millor actriu de repartiment pel seu paper d'advocada a Historia de un matrimonio. Un premi que va dedicar als seus pares, Diane Ladd i Bruce Dern, als quals es va referir com els seus «herois» i «llegendes». Dern va fer un dels discursos més emotius de la nit: «És increïble ser en aquesta sala, amb unes actrius tan impressionants, germanes, companyes. Per a mi, ja era suficient ser aquí, envoltada de tant talent. Gràcies a Netflix, als meus companys de repartiment, de la resta de l'equip. Noah ha escrit un guió sobre com eliminar les diferències en defensa de la família i espero que per a nosaltres també en defensa del planeta».

També va complir els pronòstics Brad Pitt, que va aconseguir el seu primer Oscar després de quatre nominacions per la seva actuació a Érase una vez... en Hollywood. Pitt va dedicar el premi al millor intèrpret de repartiment als seus pares, als seus fills, als especialistes de Hollywood, al seu company de repartiment Leonardo DiCaprio i al director del film, Quentin Tarantino. «Això va per tu, Quentin, la indústria del cinema seria pitjor sense tu», va apuntar.

L'Oscar al millor guió adaptat va acabar a les mans de Taika Waititi per Jojo Rabbit, que va dedicar el premi a tots els nens indígenes que volen dedicar-se a l'art. Toy Story 4 va rebre el premi a la millor pel·lícula d'animació, i va deixar sense guardó la producció espanyola Klaus, mentre que el premi al millor documental va ser per a American Factory, de Steven Bognar i Julia Reichert, una cinta produïda per Netflix i en la qual va participar el matrimoni Obama. Altres premiats en la gala van ser Elton John i Bernie Taupin, que es van emportar l'Oscar a la millor cançó original pel tema I'm Gonna Love M'Again, de Rocketman, i el guardó a la millor banda sonora va anar a parar a Hildur Guonadóttir per la música de Joker.



Els oblidats

Un dels grans moments de la gala va ser l'actuació de Billie Eilish amb el seu germà en l'homenatge a les estrelles desaparegudes en el darrer any. Ho van fer amb una versió del Yesterday dels Beatles. Kobe Bryant va obrir la llista i la va tancar Kirk Douglas. Però hi va haver dues absències sonades: Luke Perry i Cameron Boyce. Els oblidats.