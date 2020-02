«El Petit Príncep» supera el rècord de funcions i espectadors del Mago Pop al teatre Kursaal

Els rècords hi són per superar-los. I això és el que ha aconseguit aquest cap de setmana el musical El Petit Príncep, de La Perla 29, amb direcció d'Àngel Llàcer i música de Manu Guix, que s'ha coronat com l'espectacle amb més funcions i amb més públic des de la reobertura del Kursaal, el 2007. L'adaptació teatral del clàssic de Saint-Exupéry ha aconseguit destronar, amb 14 funcions i més d'11.000 espectadors, La gran ilusión del Mago Pop, que ostentava el lloc d'honor des de l'abril del 2017 amb 13 sessions i més de 10.000 espectadors. Els separa una Sala Gran.

La gran ilusión del Mago Pop es va poder veure en dues tongades, nou funcions el 2015 i quatre més el 2017. El Petit Príncep tornava a Manresa per tercera vegada, amb cinc sessions, després d'haver-ne exhaurit cinc més el 2014 i pràcticament quatre el 2018. En el rànquing de més funcions d'un sol espectacle, a El Petit Príncep i La gran ilusión els segueixen les 7 de programades de cadascun dels sis musicals de gran format que han passat pel teatre des del 2010: Hoy no me puedo levantar (2010), Mamma Mia! (2011), Grease (2013), Sonrisas y lágrimas (2014), Cabaret (2016) i Priscilla (2017). Amb sis, el musical familiar Geronimo Stilton i l'humorista Carlos Latre (en dues tongades, el 2013 i el 2015), i amb cinc Hits del Tricicle.