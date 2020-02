Empar Moliner combina comèdia i tristesa al nou recull de contes «És que abans no érem així»

L'autora Empar Moliner segueix amb la publicació de contes i surt ara a la venda el seu nou llibre 'És que abans no érem així' (Columna), una obra que majoritàriament veu de situacions realistes i basades en el costumisme. Gran part dels personatges del recull de contes tenen uns 50 anys amb la idea, ha apunta Moliner, d'aquesta "terra de ningú de la gent que està entre els 45 i 50 anys, que és dolorosa, divertida i bonica". La publicació coincideix també en que arriba a les llibreries 'T'estimo si he begut i altres contes' (Columna), una antologia d'alguns dels contes que Moliner ha escrit al llarg dels anys.

'És que abans no érem així' és una continuació de 'Tot això ho faig perquè tinc molta por', tot i que hi ha més diversió i més humor. "N'hi ha de tristos, però n'hi ha de més divertits. Soc una escriptora de realisme i fins i tot cometo el pecat de que m'agradi el costumisme.

Gran part de les històries són realistes, però, com ha apuntat, n'hi ha algunes que van més enllà del realisme. El darrer conte és una distòpia, una història imaginada en un futur, "un món on algunes pràctiques sexuals són incorrectes".

Ha indicat que alguns dels relats estan dedicats al món dels escriptors. "El món dels escriptors com el del periodisme se'n poden fer moltes parodies. Els gremis són la cosa més parodiable del món", ha dit. La història, en concret, és de dues escriptores que fan seccions a una ràdio pública i una acaba de publicar un llibre i li pregunta a l'altra si l'ha llegit i ella no sap què respondre-li.

Moliner ha admès que li agrada "jugar amb els gèneres" i a 'És que abans no érem així' l'autora hi ha inclòs una novel·la curta de 50 pàgines i també hi ha, al costat, un conte de tres línies "perquè en realitat la resumeix".



Obra de teatre

Aquestes dues publicacions tant 'És que abans no érem així' com l'antologia 'T'estimo si he begut i altres contes', coincideixen gairebé amb l'estrena teatral, el 21 de març, de l'espectacle 'T'estimo si he begut' al Teatre Poliorama, un muntatge basat en contes d'Empar Moliner adaptats al teatre per ella mateixa i que produeixen Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre i amb la direcció de David Selvas.

L'autora

Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) es va donar a conèixer amb el recull de relats 'L'ensenyador de pisos que odiava els mims', al qual va seguir la novel·la 'Feli, esthéticienne' (Premi Josep Pla 2000). El 2012 va publicar la novel·la 'La col·laboradora', seguida de 'Contes infantils contra tot pronòstic', i el 2015 va obtenir el Premi Mercè Rodoreda amb 'Tot això ho faig perquè tinc molta por'. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita.