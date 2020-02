esmicolant els tabús

SoLO NOS QUEDA BAILAR

? Suècia, 2020. Drama romàntic. 113 minuts. Direcció i guió: Levan Akin. Intèrprets: Levan Gelbakhiani (Merab), Ana Javakishvili (Mary), Bachi Valishvili (Irakli), Tamar Bukhnikashvili (Teona) Pantalles: Bages Centre (Manresa).



Levan Akin, un realitzador suec amb arrels georgianes, s'ha consagrat internacionalment amb el seu tercer llargmetratge, Solo nos queda bailar, un projecte decididament personal i inspirat en fets reals. El seu protagonista, Merab, és un jove que balla a la Companyia Nacional de Dansa de Geòrgia. L'entrada d'un nou company, el provocador Irakli, trenca els seus esquemes personals: el rebuig inicial dona pas a una atracció que l'obliga a reconèixer la seva vertadera identitat sexual. Akin busseja i s'enfronta als seus ancestres d'una forma extremadament valenta. L'homofòbia segueix sent molt potent a Geòrgia, i el mateix director tingué nombroses dificultats per poder aixecar el seu projecte: cap companyia de dansa de l'antiga república soviètica hi va voler col·laborar, i també fou extremadament difícil trobar actors que acceptessin treballar en un llargmetratge políticament incorrecte. El film esmicola audaçment els tabús amb una sensible i vibrant història d'un alliberament individual, en què excel·leix el protagonisme de la dansa.

Akin subverteix subtilment (i maliciosament) les normes perquè els balls folklòrics georgians, que tradicionalment reivindiquen els trets masculins més ortodoxos (i reaccionaris), esdevenen al·legòricament a la pantalla gran un espai de llibertat, on Merab va conquerint progressivament la seva veritable personalitat. S olo nos queda bailar es beneficia substancialment de la portentosa composició de Levan Gelbakhiani, un ballarí sense experiència cinematogràfica prèvia, que debutà amb un paper que va rebutjar inicialment.

L'esperit reivindicatiu d'Akin assoleix creativament el seu punt àlgid en les belles i estilitzades coreografies, una celebració de l'alegria de viure, en què els cossos i les emocions s'entrellacen prodigiosament i ens conviden a volar al seu costat.