Un projecte que posen en solfa de nou els Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya Central

Els Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya Central (Amaresc) feia sis anys qeu tenien el botó de stand-by activat. En ocasió del 250è aniversari del naixement de Beethoven, una de les grans efemèrides del 2020 arreu del continent, i coincidint amb els 15 anys propis, l'entitat fundada a final del 2004 va creure oportú posar en marxar «una idea que ja havíem plantejat temps enrera però que encara no havíem pogut posar mai en marxa», segons Ovidi Cobacho.

A la primera dècada del segle, Amaresc va contribuir a sacsejar el panorama cultural del territori central amb la programació del cicle Veus (2005-2010), que va portar concerts de diferents estils musicals a diverses localitats de la comarca del Bages. Artistes de la talla de Joan Pons, Núria Rial, Ainhoa Arteta, Carles Cases i Estrella Morente i formacions com La Fenice, L'Arpeggiatta i l'Orquestra de Cadaqués van actuar a la Catalu-nya Central en el marc d'una iniciativa basada en la descentralització de l'oferta cultural.

D'aquells anys també són altres projectes que van posar en relleu la capacitat del territori per ser motor de producció i exhibició d'òperes de petit i mitjà format. L'any 2005, des d'Amaresc es va muntar l'òpera Rita, de Donizetti; una aventura que va continuar els anys següents amb Il re pastore (2006), de Mozart; Don Pasquale (2007), també de Donizetti; Canigó (2009), d'Antoni Massana; Le devin du village (2012), de Rousseau; i La fille du régiment (2013), que es va estrenar a El Molino de Barcelona.

A més, el col·lectiu ha col·laborat al llarg dels anys amb entitats i equipaments com el Liceu, Amics de l'Òpera de Sabadell, el teatre Kursaal de Manresa, el Festival de Santa Florentina, el Centre Cultural Caixa Terrassa, la Xarxa de Músiques de Catalunya i la Sagrada Família de Barcelona, entre d'altres. Preguntat sobre la revifada de l'entitat, Cobacho va anotar que «creiem en el territori i treballem per projectes», sense precisar si hi haurà més iniciatives en breu.