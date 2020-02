La Sala Gran del Kursaal acull avui (18 h) la representació de l'obra La plaça del diamant de Mercè Rodoreda, dins la programació per a Gent Gran d'aquesta temporada. La nova versió del clàssic de Rodoreda té la direcció de Paco Mir i està interpretada per la companyia Eòlia. Les entrades (en queden molt poques) costen de 6 a 15 euros (6 per a majors de 65 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, per telèfon i per internet ( www.kursaal.cat).