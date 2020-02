Sabor de Gràcia: 25 anys actualitzant la rumba catalana

Amb un disc doble i un gran concert al Palau de la Música, Sabor de Gràcia celebra aquest any el seu 25è aniversari. El líder de la formació, Sicus Carbonell, diu que el grup ha estat «sempre fidel a l'esperit de la rumba catalana però adaptada als temps», i ha afegit que el nou àlbum canta en anglès i flirteja amb el rap.

«Estem actualitzats», ha assegurat el cantant de 45 anys, i que els fills, de 15 i 18, rapegen al nou treball discogràfic i van ser a l'escenari del Palau de la Música dimecres passat, 5 de febrer, amb els 130 músics que Carbonell va reunir per «celebrar-ho en gran».

Sabor de Gràcia fuig del purisme però manté l'essència perquè «sempre hi ha ventilador i palmes» en les seves composicions, encara que això no els impedeixi jugar amb els ritmes llatins, el funk, el trap o el reggaeton, perquè «la rumba és fusió».

Amb aquesta filosofia, Sabor de Gràcia ha aconseguit sobreviure 25 anys, «una tasca gens fàcil en aquest país nostre, amb tan poc circuit per a la rumba en directe».

«Sembla que només pots tocar a les festes majors i molts festivals et tanquen la porta», lamenta aquest gitano del barri de Gràcia de Barcelona, on va néixer El Pescaílla, considerat un dels pares de la rumba catalana juntament amb Peret.

Amb altres gitanos del mateix barri, Sicus Carbonell va crear fa 25 anys Sabor de Gràcia i el seu primer disc va ser Tots els colors, un àlbum en català que denunciava el racisme i advocava per la tolerància.

Des de llavors ha anat alternant discos en castellà i català perquè «tenim públic en les dues llengües», de manera que quan ha arribat l'hora de celebrar els 25 anys no han sabut quin idioma triar i ha optat per publicar un àlbum doble, amb un disc en català i un altre en castellà.

També canten algunes frases en àrab, altres en romaní i una cançó sencera en anglès, la versió aflamencada de Hero, de Family of the Year. «Aflamencada però poc –matisa Sicus–, perquè en l'anglès no es pot deixar anar un 'ai' alegrement, que la gent entén una altra cosa».

De totes maneres està content d'haver-se atrevit a cantar en aquest idioma perquè en els seus concerts per Europa «la gent agraeix que li cantis alguna cosa en anglès». Aquest tema, el primer en anglès de la banda, juntament amb la resta de cançons noves i alguns èxits de tota la vida, van integrar el repertori del concert que van oferir dimecres al Palau de la Música.

«Tirarem la casa per la finestra», havia anunciat Sicus, que va convidar un total de 130 músics, entre ells els membres actuals de Sabor de Gràcia, els que han passat per la formació i ara estan treballant en altres projectes i molts amics del grup, com ara La Pegatina, Txarango o Els Catarres.

«És un orgull que hi hagués grans músics que van començar amb nosaltres i també és un honor sentir dir a bandes amb tant èxit com Txarango que som el seu referent», assegura el cantant.

També se senten referents en el contingut de les lletres, perquè, segons recorda, «nosaltres sempre hem llançat missatges reivindicatius i hem defensat la tolerància i la igualtat».

Per això un dels temes centrals del disc és Misma bandera, on canten «contra l'homofòbia i contra el racisme», perquè «hi ha molta homofòbia, tant entre els gitanos com en la societat en general».

Al concert del Palau de la Música també hi van ser Macedònia, Dj Panko, els rapers Moncho Chavea & Original Elías i un cor infantil, perquè «la rumba va néixer d'una fusió i no està barallada amb cap gènere».