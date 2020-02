Els Strombers actuaran el 7 de març a la Platea de Girona en el dinovè Black Music Festival

Arianna Puello, Dàmaris Gelabert i els cardonins Strombers participaran en la 19a edició del Black Music Festival, que se celebrarà del 6 al 29 de març en nou espais de Girona i escenaris de Salt, Barcelona, Perpinyà, Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí, Bescanó, Mataró, Reus i Viladecans, que s'incorpora enguany al festival. Els Strombers -que actuaran aquest dissabte al Carnaval de Cardona i el dia 22, amb Miki Nuñez, a Solsona-, portaran el seu festiu directe a la Platea de Girona, el 7 de març. Els bagencs, que l'any passat celebraven vint anys, farà un repàs de la seva carrera i ho combinarà amb cançons del seu últim treball fins al moment, Stromberland (2018) .

El Black Music Festival va presentar fa uns mesos els concerts dels australians The Cat Empire, els nord-americans Snarky Puppy i el francès Ben L'Oncle Soul com a caps de cartell. La 19a edició, que va detallar ahir la totalitat de propostes, programarà 37 esdeveniments, entre concerts i activitats paral·leles, com la Silent Black (un itinerari pel barri vell de Girona amb auriculars) i una exposició a la Galeria Dual de Girona.

El festival, que tindrà l'actuació de 28 artistes, 12 locals, continua apostant, com subratllava ahir el seu director, Pau Marquès, per «descobrir» noves veus, com Hannah Williams, que actuarà amb la seva banda The Affirmations, i els britànics PBUG. Entre els grups de referència del país, destaquen les actuacions de Koko-Jean & The Tonics, que presentaran el nou projecte, juntament amb d'altres artistes com Karamba, Aiala, Barcelona Gospel Messengers, Strombers (que l'any passat celebraven vint anys), Kozama, Lets, Blackfang o Monica Green. La jornada «Hip hop al parc» es farà el 14 de març amb Arianna Puello, Sr À i Rap de Girona i el Black Music Pícnic al parc del Migdia de Girona, el 21 de març amb Dàmaris Gelabert, Blackfang i Black Music Big Band. També s'organitzarà per primer cop una xerrada a col·legis i instituts sobre la història de la black music, des del blues al hip hop.

Les entrades i activitats de pagament ja es poden adquirir a www.blackmusicfestival.com.