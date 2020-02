Els cineastes Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras cedeixen el Premi Gaudí a Manresa

L'Ajuntament de Manresa tenia la catifa vermella a punt aquest dijous per la imminent Festa de la Llum de Manresa, però també ha estat el marc ideal per la rebuda als cineastes manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, guanyadors del premi especial del públic de la darrera edició dels Premis Gaudí de Cinema per la seva pel·lícula "7 raons per fugir". Els directors guardonats han estat rebuts per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo.

Els cineastes manresans han lliurat l'estatueta a la ciutat, en agraïment al suport rebut per tirar endavant aquest projecte guardonat als Premi Gaudí. Tal com s'ha anunciat avui, el guardó serà col·locat a la sala Plana de l'Om, un lloc amb especial significació per a ells, pel fet que és on es projecten les pel·lícules de CineClub, l'entitat on van donar les primeres passes com a cineastes.

Al despatx d'alcaldia, Soler, Quinto i Torras han signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Manresa, i han cedit l'estatueta als representants de la ciutat. Al seu torn, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, els ha lliurat un obsequi en nom de la ciutat.

Esteve Soler, en nom dels guardonats, ha expressat la seva gratitud a la ciutat pel suport en la realització de la pel·lícula i la satisfacció per la decisió consensuada de col·locar l'estatueta a la plana de l'Om, "on hi ha CineClub, entitat de la qual som 'fills'. És on vam néixer com a cinèfils i com a cineastes, és un lloc adequat i la podrem visitar sovint. Estem molt contents".

Al seu torn, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha agraït el gest dels directors de cedir l'estatueta a la ciutat i ha explicat que ara es buscarà l'espai adient dins la sala de La Plana per materialitzar la instal·lació. L'alcalde ha afirmat que "és molt significatiu que després de guanyar aquest premi, que és del públic, hagin decidit cedir-lo a la ciutat. És un gest rellevant que agraïm. Han estat pioners i han iniciat un camí que ens complau enormement".

El film dirigit pels tres manresans va ser guardonat el 19 de gener passat amb el Premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula en la 12a edició dels Premis Gaudí, un esdeveniment que organitza anualment l'Acadèmia del Cinema Català per premiar, difondre i promocionar les millors pel·lícules, artistes i tècnics del sector cinematogràfic català.

"7 raons per fugir" és una pel·lícula protagonitzada per actors consolidats com Emma Suárez, Sergi López, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Antonio Resines, Francesc Orella o Aina Clotet. Uns personatges que viuen set històries entre l'horror i la comèdia, marcades pel surrealisme d'una societat que sembla que no progressa. La pel·lícula va significar el debut dels tres directors manresans, que parteixen de les obres teatrals de la 'Trilogia de la Indignació' d'Esteve Soler.