La Filmoteca de Catalunya dedica el cicle de cinema asiàtic a Corea del Sud

Ara que el cinema coreà està en boca de tothom pel triomf als Oscars de Parásitos, de Bong Joon-ho, la Filmoteca de Catalunya dedica aquest any el cicle sobre cinema asiàtic a produccions procedents de Corea del Sud, una cinematografia que ja fa temps que s'ha guanyat el reconeixement de la crítica i els festivals internacionals, però no de les cartelleres comercials on les projeccions arriben amb comptagotes.

El cicle, amb la col·laboració de la revista digital CineAsia i Casa Àsia, tindrà en Bong Joon-ho un dels seu protagonistes, ja que es projectarà el seu debut en el llargmetratge, Flandersui gae ( Barking Dogs Never Bite), del 2000, on el cineasta ja mostrava la crítica a les diferències de classes, amb altes dosis d'humor negre, que ha convertit Parásitos en un èxit planetari. En total s'exhibiran sis títols, entre els quals el film històric inèdit a les nostres pantalles, Ansisung ( The Great Battle, 2018), de Kim Kwang-shik, que inaugurarà el cicle el 21 de febrer.

Entre d'altres, també es podrà veure un clàssic del cinema coreà d'aire neorealista, Jiokhwa ( Flower in Hell, 1958), de Shin Sang-ok, centrat en les dures condicions de vida de les prostitutes en el Seül de postguerra. I d'un dels pocs cineastes coreans que ha estrenat amb regularitat al nostre país, Kim Ki-duk, es recupera la poètica i espiritual de Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003). El cicle coincideix i complementa el curs «El cine coreano: un paseo por la historia de Corea», que organitzen CineAsia i Casa Àsia, i algunes sessions tindran presentació i debat posterior.