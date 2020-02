Els Jardins de Llum 2020 tindran més artistes i estaran encesos més dies

El centre històric de Manresa es tornarà a il·luminar entre el 20 i el 22 de febrer amb dos dels actes principals de la Festa de la Llum: l'Encesa de la Nova Llum, acte organitzat per Òmnium Bages, i els Jardins de Llum, que enguany es podrà visitar tres dies i reunirà 28 propostes artístiques inspirades en l'aigua i la llum sota l'organització de l'Associació Misteriosa Llum conjun tament amb la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central, amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració de moltes entitats de la ciutat.

Els detalls dels dos actes han estat presentats aquest dijous a la sala Gòtica de la Seu, amb l'assistència de la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa Anna Crespo; de la representant de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV) i directora artística de Jardins de Llum, Roser Oduber; de l'artista Tom Carr; del president d'Òmnium Bages-Moianès, Jordi Corrons; i l'artista Jo Jet; així com altres col·laboradors de les dues propostes.

Anna Crespo ha mostrat la satisfacció de poder presentar aquests projectes que formen part dels actes centrals de la Festa de la Llum, i ha subratllat el fet que hagi "més artistes convidats i més dies per gaudir de les obres de Jardins de Llum". Després d'animar a tothom a recórrer els carrers del Centre Històric a gaudir de les diferents propostes, la regidora de Cultura ha agraít la implicació de les entitats i els col·lectius que s'han sumat a les iniciatives artístiques d'aquesta edició.

Jordi Corrons i Jo Jet han explicat els detalls de l'encesa de la Nova Llum que tindrà lloc a Sant Domènec, una proposta musical i tecnològica innovadora, que manté la voluntat tradicional dels organitzadors de mantenir la part col·laborativa de les persones".

Rosa Oduber ha ressaltat que els Jardins de Llum d'enguany ocuparan "més temps i més espai", i on els artistes mostraran el to de reivindicació feminista de les administradores de la llum d'aquest 2020, així com també la reivindicació "ecològica i mediambiental". La directora artística dels Jardins de Llum també ha destacat la importància del suport del teixit associatiu "perquè sentin el projecte com a seu".

Finalment, Tom Carr, un artista de renom, ha manifestat sentirse "molt content" de presentar les seves obres en un projecte com aquest "de gran varietat i de riquesa artística extraordinària". Carr exposarà les seves dues propostes a la Sala Gòrica de la Seu i sota el claustre de la Seu.

L'Encesa de la Nova Llum: un espectacle interactiu de llum i so a Sant Domènec



El dijous 20 de febrer, un total de 30.000 espelmes cremaran a l'entorn de la plaça de Sant Domènec, de Manresa, amb la col·laboració de tothom.

La vuitena edició de l'Encesa de la Nova Llum presenta com a novetat destacada l'espectacle interactiu Desobediència, de Jo Jet i Maria Ribot, que recull quatre moments de la nostra història en què la societat ha mostrat la voluntat d'anar més enllà d'allò establert.

És una proposta de performance amb música, il·luminació i audiovisuals interactius mitjançant l'actuació del duet i de Josep Cordobés, el bateria manresà que els acompanya actualment en la seva nova gira. L'espectacle està format per quatre actes i tindrà lloc en un escenari de 360º amb il·luminació i pantalles Led al mig de la plaça de Sant Domènec, amb una durada total de 20 minuts. Començarà a les 20.15 h i es repetirà a les 20.45 h i a les 21.15 h.

La proposta comença amb la desobediència de la ciutat de Manresa davant del bisbe de Vic per construir la Sèquia i acaba en el context social i polític actual, passant per la mostra de diversos moviments d'insubmissió del segle XX.

La producció de l'espectacle és a càrrec de Cultura del Bé Comú, Sònica i Gerard 3D, amb el patrocini i la coordinació d'Òmnium Bages-Moianès.

Qui vulgui ajudar a encendre els milers d'espelmes pot adreçar-se a l'Espai Òmnium o a bages@omnium.cat, o bé trucar al tel. 938726321. També es demana que els voluntaris siguin a Sant Domènec a les set del vespre.



Els Jardins de Llum s'allarguen tres dies



Jardins de Llum és un itinerari d'art, llum i aigua que per 6è any consecutiu tornarà a fer lluir la Festa de la Misteriosa Llum de la mà de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya central (TAV-CC), l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum. Un itinerari que permet passejar i admirar un seguit de creacions artístiques, aquest any amb un total de 28 propostes.

Com cada any, Jardins de Llum se celebra el dia 20 de febrer de 18.30 a 22.00 h, però en aquesta ocasió amb la novetat d'ampliar els horaris d'algunes de les instal·lacions també als dies 21 i 22 de febrer de 18 a 21 h.

Aquest 2020 s'ha volgut que als "Jardins de llum" els visitants puguin també co-crear, compartir i interactuar amb les creacions que també han fet altres artistes, agents socials de la ciutat, escoles, Instituts o col·lectius del Bages. Obres fetes de forma participativa amb l'assessorament de professionals de l'art o de forma totalment lliure . Un model participatiu i en conseqüència un Festival més inclusiu.

Aquests projectes participatius se sumen als que ens arriben de la mà d'una convocatòria oberta i també de les invitacions fetes per la pròpia direcció artística del festival, a càrrec de Roser Oduber, presidenta de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central. Ens arriben artistes tant de casa com d'arreu de Catalunya, ja siguin individualment o en col·lectius.

Jardins de Llum forma part de Transefímers, un intercanvi d'artistes entre altres festivals de ciutats de la Xarxa Transversal de Produccions Culturals: Lluèrnia, d'Olot; MAU, de Granollers; i Cel Obert, de Tortosa. L'artista que ens arriba fruit d'aquest intercanvi és el col·lectiu Ex Abrupto, que durà a terme la seva acció a la nau central de l'Anònima en dos passis, un al es 19 h i un altre a les 20.30 h.

Tots els projectes



1- Memòria. Tom Carr

Sota claustre de la Seu

2- Melancolia. Tom Carr

Sala Gòtica de la Seu

Tom Carr ens ofereix una doble proposta, en dos espais de la Basílica de la Seu, que juguen amb l'escultura, les formes, l'espai i la llum. Aquestes dues obres també es podran veure els dies 21 i 22 de 18 a 21 h.

3 - Escoles de Llum. Escola Espill, Escola Serra Hunter, Escola Sant Josep de Navas, Escola Vedruna d'Artés i Escola Rellinars. Baixada de la Seu

Diverses escoles de Manresa i la comarca participen a Jardins de Llum amb les seves pròpies creacions entorn l'aigua i la llum.

4 - El caos pot tenir molt d'ordre si és l'atzar qui el governa. Marcantoni Malagarriga-Picas

Vestíbul dels jutjats vells

Una proposta que forma part del projecte "Sobrecàrregues" de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa a partir de l'obra "La Càrrega" de Ramon Casas on conviden a diversos artistes. A Manresa tindrem l'oportunitat de veure la proposta que hi va presentar el manresà Marc Antoni Malagarriga.

5.- Timestretch. Patrick Alvarez, Alessandra Erriquenz, Mari Carmen Peralta i Òscar Roig

Vestíbul dels jutjats vells

Una proposta inspirada en un text de Byung-Chul Han on s'expressa el fet de viure en un món de canvis visuals incessant

6 - Antropocè, Humans vs la Terra. Esperança Holgado

Centre d'Interpretació del Carrer del Balç

Una reflexió de la nova era anomenada Antropocè, una era fruit del canvi radical en el paisatge i els ecosistemes en crisi que hem provocat els humans.

Aquesta obra també es podrà veure els dies 21 i 22 de 18 a 21 h.

7 - Camí d'aigua. Carme Miquel

Centre d'Interpretació del Carrer del Balç

La línia, la llum, el color... per reproduir camins que segueix l'aigua i la "dansa" que fa al recorre'ls.

Aquesta obra també es podrà veure els dies 21 i 22 de 18 a 21 h.

8– Impluvium. UPC. Architecture & Energy, Javier Aldo, Eduardo Espinoza, Judit López

Marta López i Xavier Solsona

Façana de l'Ajuntament

Plou dins l'Ajuntament? Una instal·lació de gran format per imaginar.

Aquesta obra també es podrà veure els dies 21 i 22 de 18 a 21 h.

9 - Fragile: elogi a la fragilitat. Diferent Design. Xevi Bayona

Plaça Major

Una instal·lació per poder experimentar la fragilitat... de les coses... de les persones... del nostre món.

10- L'art de viure. Ampans

Carrer Sobrerroca

Fruit del taller realitzat pels integrants del Centre Ocupacional d'Ampans amb l'artista Roser Oduber, és una celebració de la creació artística i de la vida mateix.

11- El cub de la discòrdia. Alumnes de 1r del CFGS d'il·lustració de l' Escola d'Art de Manresa

L'Anònima

Una crítica mediambiental per mostrar ecosistemes, terrestres i aquàtics, afectats per l'acció humana.

12 – Calefacto. Exabrupto

L'Anònima

Aquesta proposta convidada per Transefímers de la Xarxa Transversal d'Activitats Culturals ens transportarà a l'ambient fred i gelat que arribarà a col·lapsar-se per recordar-nos la problemàtica de l'escalfament.

Es faran dues sessions del muntatge el dia 20 de febrer, una a les 19 h i l'altra a les 20.30 h

13- CDLXXXV. 1r de Batxillerat artístic de l'IES Lluís de Peguera / Berni Puig. Obra Col·lectiva

Carrer del Carme

Instal·lació de gran format que gira entorn la llegenda de la Llum i les notícies que ens parlen de la pobresa energètica, de manera que no es puguin tallar subministraments a les famílies en situació de vulnerabilitat.

14 – Cicle de l'aigua IES Manresa Sis. Obra col·lectiva

Plaça del Carme

Un cub on es mostren les reflexions dels alumnes de l'IES Manresa SIS entorn el concepte d'aigua en diferents tècniques pictòriques.

15- Som gotes i juntes fem onades. Ass. Veïns del Barri Antic de Manresa

Plaça Sant Ignasi Malalt

Una creació audiovisual i un taller a càrrec de l'artista Txema Rico in situ que volen mostrar la força de la unió. Cada gota, cada persona, són un element clau per formar al cabal d'aigua, per formar comunitat.

16- Volem lo Riu Viu. Àlvar Calvet

Capella de Sant Ignasi Malalt

Una proposta que, com una pregària o una ofrena en una capella, vol reclamar la protecció dels nostres.

Aquesta obra també es podrà veure els dies 21 i 22 de 18 a 21 h.

17- Flors de Llum. Pol Bosch Llovera, Daniel Gomez Masana, i Jordi Mengual Estarca. Obra col·lectiva.

Carrer Sant Miquel

La recreació d'un jardí, en alçat i amb atmosferes del Centre Històric, creat mitjançant la llum i l'espai.

18 – Playground. Josep Fernandez Margalef

Carrer Sant Miquel

Uns instal·lació amb cons i espelmes que permet interactuar al visitant i investigar les corrents d'aire que fan variar la intensitat lumínica.

19 - In-material. Victor Cano

Carrer d'en Botí

Una escultura de formes intangibles que es van repetint per pensar entorn el misteri d'allò irrepresentable.

Aquesta obra també es podrà veure els dies 21 i 22 de 18 a 21 h.

20- Joves . La Kampana. Obra col·lectiva

Carrer Sant Miquel

Una proposta artística nascuda del descobriment de les tradicions i història de Manresa.

21– Llar. Anna Benet

Carrer Sant Miquel

Una llar creada a partir de l'informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa energètica i la dificultat de molts d'assolir el confort i el benestar a les nostres llars.

22- Sóc aigua, sóc llum, som vida. Santpedor Art i Creació (SAC).Obra col·lectiva

Escales de Sant Miquel

Un projecte que parteix de la simbologia de la llum i l'aigua de la Festa de la Misteriosa Llum i de l'ús que fem actualment d'aquests recursos.

23- Un munt de€. Ass. Veïns Balconada Manresa

Plana de l'Om

Una instal·lació creada que neix de les ganes d'expressar el malestar envers la contaminació i explotació dels recursos naturals.

24- Clars i Obscurs. Irene Herbera

Vestíbul de la Casa Ollé

Quin valor donem a l'aigua en la nostra societat? Valors energètics i sostenibilitat en una instal·lació que busca, alhora, investigar processos creatius que tenen a veure amb la natura.

25- Who makes the music?. Marc Sibila

Plana de l'Om

Música interactiva en la qual els visitants podran intervenir tot jugant amb els làsers que activen i desactiven sons i llums.

26- Raig de Llum. Foto Art Manresa

Espai la Plana

Del 20 de febrer a l'1 de març

Horaris d'exposició: de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h

Una exposició de fotografia que investiga els raigs de llum.

27- Cuques de llum. Cercle Artístic de Manresa

Plaça Gispert

Del 20 de febrer a l'1 de març

Llums i colors en paper que es fusionen modulant formes.

28- Art Endollat. Cercle Artístic de Manresa

Espai d'art. Carrer Barreres,1

Del 20 de febrer al 6 de març

Inauguració dia 20 a les 20 h

Horaris d'exposició: de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h

Obres connectades a la corrent elèctrica, interconnectades per cables absurds, potser sense funció...