? En la programació de concerts de la Stroika destaca l'aposta per la música urbana (Morad, 13 de març; 31 FAM, 24 d'abril); i entre les classes magistrals, gratuïtes, ja hi ha 112 inscrits per a la de Miki Núñez, que parlarà de la seva experiència a «OT», Eurovisió, el nou disc, Amuza... (30 d'abril).