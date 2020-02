Els Jardins de Llum tindran 28 projectes artístics al nucli antic de Manresa

L'art efímer ocuparà diversos espais del nucli antic de Manresa en la 6a edició dels Jardins de Llum, que tindrà lloc el dijous 20 de febrer (de 18.30 a 22 h) si bé algunes de les instal·lacions també es podran veure durant els dies 21 i 22 de febrer (de 18 a 21 h). Seguint el mateix model d'altres anys, la iniciativa proposa al públic recórrer places i carrers per admirar fins a 26 creacions artístiques basades en l'aigua i la llum –algunes estaran a l'aire lliure i d'altres en interiors– i dues exposicions.

«Enguany tenim un recorregut més ampli», explica Roser Oduber, presidenta de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central, entitat organitzadora juntament amb l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum: «I l'hem plantejat amb un doble esperit reivindicatiu de gènere i mediambiental». Un altre tret d'aquesta edició és la voluntat de mostrar projectes participatius que permetin la interactuació de l'espectador.

Un dels noms rellevants d'enguany és el de l'artista tarragoní Tom Carr, que intervindrà en dos espais de la basílica de la Seu –la sala gòtica i sota el claustre– amb obres que reflexionen sobre la memòria i el pas del temps. Per la seva part, i en el marc d'un intercanvi d'artistes amb altres festivals de localitats de la Xarxa Transversal de Produccions Culturals, el col·lectiu moianès Ex Abrupto ocuparà un espai de l'Anònima per transportar el públic a un ambient fred que serveixi per reflexionar sobre la problemàtica de l'escalfament.

La relació de participants en els Jardins de Llum inclou també els projectes de Marcantoni Mala- garriga-Picas, Esperança Holgado, Carme Miquel, Xevi Bayona, Àlvar Calvet, Josep Fernández Margalef, Víctor Cano, Anna Benet, Irene Herbera i Marc Sibila. Així mateix, hi seran presents diversos grups: Patrick Álvarez, Alessandra Erriquenz, María Carmen Peralta i Òscar Roig; UPC Architectdure & Energy i Pol Bosch, Daniel Gómez i Jordi Mengual.

El festival donarà veu a treballs de col·lectius locals com Ampans (carrer Sobrerroca), els alumnes d'il·lustració de l'Escola d'Art de Manresa (l'Anònima), els estudiants de 1r de batxillerat artístic de l'IES Lluís de Peguera (carrer del Carme), l'IES Manresa Sis (plaça del Carme), les associacions de veïns del Barri Antic (plaça de Sant Ignasi Malalt) i la Balconada, La Kampana (carrer Sant Miquel), Santpedor Art i Creació (escales de Sant Miquel) i Cercle Artístic de Manresa (plaça Gispert). Un altre projecte és el que comparteixen les escoles Espill i Serra Húnter de Manresa, Sant Josep de Navàs, Vedruna d'Artés i la de Rellinars (Baixada de la Seu).

A més de les vint-i-sis instal·lacions que es podran contemplar a la ruta, també es proposen dues exposicions. A l'Espai Plana de l'Om, Foto Art Manresa protagonitza la mostra Raig de Llum, que fa una mirada fotogràfica al certamen. Es podrà visitar fins a l'1 de març, de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h, amb entrada lliure. Art Endollat és el títol de l'exposició del Cercle Artístic, que estarà oberta fins al 6 de març, de dilluns a dissabte, de 18 a 20.30 h.



Espais nous

El vestíbul dels jutjats vells s'incorpora al circuit dels Jardins i acollirà els projectes de Malagarriga-Picas, que presentarà el treball El caos pot tenir molt d'ordre si és l'atzar qui el governa, creat a partir del quadre La càrrega, de Ramon Casas; i la instal·lació Timestrecht, inspirada en un text del filòsof alemany d'origen coreà Byung-Chul Han. També s'estrenen en els Jardins la sala ubicada sota el claustre de la Seu, i el carrer d'en Botí.

A més d'aquestes ubicacions esmentades, l'itinerari també farà parada al Centre d'Interpretació del carrer del Balç, la plaça Major, la façana de l'Ajuntament, la Capella de Sant Ignasi Malalt, la plana de l'Om, el vestíbul de la casa Oller i la Plana de l'Om.



Espelmes i desobediència

La jornada del 20 de febrer també acollirà la 8a edició de l'Encesa de la Nova Llum, que organitza Òmnium Bages. Una trobada a la plaça de Sant Domènec amb 30.000 espelmes que enguany presenta la novetat de l'espectacle de música, il·luminació, so i imatge del duet format per Jo Jet i Maria Ribot i el bateria Josep Cordobès, que els acompanya en la gira del seu nou disc.

El muntatge porta per títol Desobediència, tindrà una durada de 20 minuts i es faran tres sessions, a les 20.15, a les 20.45 i a les 21.15 h, en un escenari situat al centre de la plaça de Sant Domènec per tal que hi hagi públic al voltant. La producció va a càrrec de Cultura del Bé Comú, Sónica i Gerard 3D.

La proposta té el fil argumental de quatre moments de la història en què s'han produït actes de desobiència social. El primer és molt manresà: al segle XIV, la ciutat va desoir les ordres del bisbe de Vic i va tirar endavant la construcció de la Sèquia. Els altres són situacions viscudes al segle XX.

Simultàniament a l'escenificació de Desobediència, el públic podrà participar en el projecte encenent alguna de les espelmes. Tot i això, Òmnium també fa una crida a tothom qui vulgui participar en la trobada com a voluntari per a l'encesa: cal anar al Sobrer-roca, 38), escriure a bages@omnium.cat o trucar al 93 872 63 21.