El manresà David Rosell serà homenatjat als premis Enderrock

El productor i guitarrista manresà David Rosell serà homenatjat el proper 5 de març en el transcurs de la gala dels premis Enderrock en reconeixement a la seva carrera, i rebrà el premi Joan Trayter en la trobada que tindrà lloc a l'Auditori de Girona, retransmesa en directe per primera vegada pel Canal 33. Al llarg de la seva vida musical, Rosell ha estat en grups com Dept, del qual era el líder, Mesclat, Brams i Els Catarres. En la seva condició de productor, ha treballat amb formacions com Txarango, Búhos i Els Catarres.

Tal com ja va anunciar aquest diari, en la vetllada també es lliurarà el Premi a la Trajectòria al pianista manresà Manel Camp. Per la seva part, Núria Feliu rebrà el Premi Enderrock d'Honor. D'altra banda, ahir es va donar a conèixer el Premi Enderrock Estrella, que guardonarà l'escriptor musical Jordi Sierra i Fabra.

Enderrock va donar a conèixer ahir els noms dels nominats en les diferents categories dels seus premis anuals. Oques Grasses, amb cinc candidatures, i Ginestà, Miki Núñez i Rosalía (millor artista, millor artista en llengua no catalana i millor videoclip per Milionària), amb tres, encapçalen el rànquing dels Premis Enderrock per votació popular. Els segueixen a continuació amb dues nominacions 31 Fam, Cesk Freixas, Manel, Meritxell i Judit Nedderman, Porto Bello i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

La tercera i última ronda de la votació popular es va engegar ahir dijous després d'anunciar els nominats. Els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer a la gala del 5 de març, en la qual actuaran Blaumut, Balkan Paradise Orchestra, Gertrudis, Sopa de Cabra, Koers, Judit i Meritxell Nedderman, P.A.W.N. Gang, Salvatge Cor i Smoking Souls. La segona ronda ha sumat 18.000 vots, el 10% més que l'edició anterior.

Pel que fa als premis que reconeixen la tasca de la indústria musical, el director editorial d'Ender-rock, Lluís Gendrau, va anunciar els noms de tot un seguit de festivals i equipaments que també seran homenatjats durant la gala, entre els quals el Liceu de Barcelona pel vintè aniversari després de la reobertura. «En ple segle XXI, les institucions culturals no es poden quedar ancorades en el passat perquè, si no, ens convertirem en esdeveniments anacrònics», va explicar el manresà Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu.