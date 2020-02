Una pel·lícula estrenada l'abril que continua el seu pas per festivals

? 7 raons per fugir és una rara avis. El debut de tres directors –portant alhora la batuta– i protagonitzat per un repartiment de primera fila que difícilment es troba en produccions novelles: Emma Suárez, Sergi López, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Francesc Orella, Àlex Brendemuhl, Aina Clotet i el sallentí Albert Ribalta. Rodada al final del 2017 a Manresa, Terrassa i Berga, 7 raons per fugir té el guió de Soler i neix de la reeixida trilogia teatral de les Contres del dramaturg manresà ( Contra el progrés, Contra l'amor i Contra la democràcia) i és conseqüència directa de la gran rebuda del curt Interior. Família (basat en una escena de Contra la democràcia), que van rodar el 2014 i que va gaudir d'una excel·lent carrera en els circuits de festivals nacionals internacionals. El film, coproduït per Compacto i No Hay Banda, són set històries negres que ofereixen una mirada calidoscòpica a una societat que no funciona. El film es va estrenar mundialment al South By Southwest, d'Austin –un dels certàmens referencials de cine independent–, va participar en la secció oficial de Màlaga i continua el seu pas per festivals: properament a Argentina i Romania. El film va estar nominat a tres Gaudí (inclòs millor pel·lícula) i l'especial del públic. 7 raons per fugir, que va arribar als cinemes el 5 d'abril, ja es pot trobar en DVD i el dia 18, a la venda. On-line es pot veure per Filmin i Movistar +.