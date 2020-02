Els Pets celebren 35 anys de carrera a la Sala Stroika

Més de tres dècades porten Els Pets sobre els escenaris, enamorant a tothom amb la seva particular personalitat i el seu segell, probablament un dels seus secrets per mantenir-se tant de temps. Es desconeixa quant de temps s'hauria d'esperar per tornar a veure el grup sobre els escenaris, però l'espera ja s'ha acabat. Aquest 2020 , Els Pets celebren el seu 35è aniversari i han preparat una intensa gira titulada '20/20': 20 concerts en diferents ciutats, on sonaran els 20 grans èxits de la banda, de manera cronològicament inversa (dels més recents als més antics).

Un tour que promet ser molt especial i que donarà el tret de sortida el divendres 8 de maig a l'Stroika de Manresa.