El certamen deixarà el seu local i s'obrirà a la ciutat a partir del 2021

? La present edició del Vermell Jazz serà l'última que se celebrarà al restaurant, tal com va explicar ahir Damià Giménez: «Ens volem obrir a la ciutat, fer una crida a les entitats que vulguin acollir concerts, dur la meitat de les actuacions a l'aire lliure i traslladar el certamen a final d'abril i el mes de maig». Una revolució en el format del festival amb la qual el Vermell vol mantenir-se com un patrocinador i ser la seu d'una de les propostes, però amb la intenció d'apropar-se encara més al públic. L'organitzador va afegir que hi ha la voluntat de dur el projecte a espais com el convent de les Caputxines i l'auditori de la Plana de l'Om, i potenciar la presència d'artistes forans.