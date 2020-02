Manresa perd Josep Maria Aloy, un dels grans experts del país en literatura infantil i juvenil

El manresà Josep Maria Aloy i Bosch, un dels grans experts del país en literatura infantil i juvenil, va morir ahir al vespre als 71 anys per complicacions en un procés de diabetis que havia malmès de feia anys la seva salut.

Però, tot i els impediments físics, Aloy va continuar fins al dar-rer moment conreant dues de les seves passions: la lectura i l'escriptura. Biògraf i amic personal de l'escriptor Josep Vallverdú, el pare d'en Rovelló, Aloy va fer girar la seva vida a l'entorn dels nens i els adolescents: va ser mestre durant quinze anys de llengua i literatura a l'escola Badia-Solé de Manresa, on va ser un gran divulgador de la llengua catalana en ple franquisme i promotor del Grup de Folk de l'escola. Després va treballar durant trenta anys al departament de Justícia de la Generalitat, com a tècnic de justícia juvenil, mentre, simultàniament, aprofundia en el seu interès per la literatura adreçada als més joves.

Aloy, com explicava ahir un dels seus fills, el Marc, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Manresa, havia passat les darreres tres setmanes a l'hospital i dilluns va tornar a casa. Uns dies pensats per poder-se acomiadar de família i amics: «Ha estat un procés íntim, emotiu, bonic però dur». Entre les darreres visites, la de l'actual portaveu de JxCat, Laura Borràs, amb qui els unia una amistat de feia anys, i la del mateix Vallverdú, de 96 anys. La cerimònia de comiat, laica, se celebrarà demà, a les 12 del migdia, a la sala del tanatori Mèmora (al nou equipament del carrer Lemmerz). Conduïda per Pep Garcia, serà un comiat «molt personal, pensat per ell mateix. Ho tenia tot previst».

Nascut a Manresa el 21 d'agost del 1948, al carrer del Cós, on el seu pare tenia una destil·leria, i segon de sis germans, Aloy va estudiar a La Salle de Manresa i va entrar al Seminari de Vic als 11 anys, on, com explicava a aquest diari en una entrevista el 2014, «em vaig descobrir a mi mateix, vaig descobrir l'amistat i, sobretot, el món de la cultura». Un món que ja no va abandonar mai. Després de sortir del seminari, als 18 anys, Aloy va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. El manresà deixa tres fills, el Marc i la Mònica, del seu primer matrimoni, i el Bernat, fruit de la relació amb la seva esposa, Fina Tapias, i dues netes, la Bruna i l'Arlet.

Autor de llibres de narrativa com Renoi, quin conte! (1996) i Una picoreta estranya (2000) , va debutar el 2014 en poesia infantil amb La lluna, la Bruna, dedicat a la seva neta. I quatre anys abans, amb el títol Et diran que llegeixis, Bernat. Mig segle de Literatura Catalana per a joves (1960-2010), el manresà confegia, a través d'un monòleg adreçat al seu fill, una guia de lectura infantil i juvenil des del 1960. En els darrers anys Aloy va formar part del projecte Puntal, un col·lectiu de mestres jubilats dedicats a oferir reforç escolar a alumnes de primària i secundària; i va ser curador de l'obra poètica de Joana Raspall, de qui va recopilar els poemes sobre animals a Bestiolari (2014), un dels llibres més venuts de la Setmana del Llibre en Català; per continuar amb Olor de maduixa (2016) i Amb sabates de molsa (2018).

És, també, autor d'una novel·la inèdita, Queni, que relata el cas d'un dels joves amb qui anys després va treballar al departament de Justícia, l'Eugeni. L'obra no es va publicar mai («l'editor la va trobar massa colpidora i volia que hi introduís canvis», explicava) tot i ser guardonada el 1991 amb el premi Serra i Moret de narrativa de la Generalitat.



El biògraf de Vallverdú

Aloy ha estat el gran especialista en la vida i obra de Josep Vallverdú, de qui atresorava tot el seu fons. Va ser curador del recull Contes en òrbita (1991) i autor de Camins i paraules: Josep Vallverdú, l'escriptor i l'home (1998) i Retrats. Josep Vallverdú (2013). I entre els 8.000 volums de literatura infantil i juvenil que formen la seva impressionat biblioteca hi ha una joia regalada pel degà de la literatura infantil, l'original de Rovelló. Ara, explicava el seu fill Marc, s'haurà de pensar com es gestiona aquest «llegat literari», tant el fons bibliogràfic com el fons Vallverdú.

Josep Maria Aloy va ser col·laborador de Regió7 des del 1982, i entre el 1991 i el 1995 va tenir una secció fixa al suplement cultural Idees. En la seva faceta de crític literari, Aloy va escriure en diaris com l'Avui i Segre i en revistes com Faristol, Escola Catalana, Catalan Writing i CLIJ. Premiat per la biografia de Vallverdú, el 2013 va rebre l'Aurora Díaz-Plaja pel blog Mascaró de proa.