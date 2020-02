La manresana Mireia Pintó assessora el programa de talents «Prodigios»

«És una Operación Triunfo des del vessant clàssic, amb cant, instrumentistes i dansa», diu la mezzosoprano manresana Mireia Pintó per explicar què és el programa de joves talents Prodigios, que avui (22.05 h, La 1) inicia la seva segona temporada i al qual s'ha encarregat d'assessorar.

Presentat per Boris Izaguirre i Paula Prendres, el programa té com a jurat el ballarí Nacho Duato, el director d'orquestra Andrés Salado i la soprano Ainhoa Arteta. Ha estat la cantant basca qui ha proposat Pintó per fer l'assessorament de cara al concurs dels cantants, ja que la manresana coneix les aptituds i els límits que poden assolir els joves arran de la seva tasca docent a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Pintó i Arteta, que són amigues, van coincidir el maig passat a Sevilla en una producció operística i va ser quan, havent vist un dels programes de la primera temporada, la manresana li va comentar la conveniència que, en el cas que el programa continués (ha tingut una mitjana d'un milió i mig d'espectadors), «d'estirar el límit d'edat dels cantants, perquè a l'adolescència la veu encara no està aposentada». També va qüestionar «el repetori inadequat. Eren àries d'òpera de molt d'èxit, però massa exigents per a veus de joves en formació». Arran dels comentaris, Arteta va demanar a Pintó, com a professora d'una escola superior de cant, si voldria assessorar el programa, «perquè ella no tenia temps per insistir-hi i creia que entre les dues ens prendien més seriosament».

D'aquesta manera, van aconseguir que els responsables de Prodigios s'avenissin a ampliar el límit d'edat dels cantants participants, establert en inici entre els 7 i els 16 anys. Així, en aquesta ocasió hi ha concursants cantants que arriben als 18 i 19 anys.

D'altra banda, la mezzosoprano manresana ha passat a ser l'encarregada de seleccionar el repertori d'acord amb l'edat de cadascun dels joves cantants. «No es pot fer cantar Nessun dorma [de Turandot, de Giacomo Puccini] a un jove, és per a un tenor madur. Els cantants lírics no són un producte comercial, tenen anys de feina al darrera», sosté Pintó, que tot i així va haver d'escollir «temes coneguts pel gran públic perquè és un programa de prime time, segons em van recalcar. Però quins són els temes coneguts?». Amb aquesta cotilla va triar entre cançons de musicals, cançó italiana i, en alguns casos, àries. No va poder ser al càsting i només ha vist els concursants en vídeos, i per això diu que serà «una sorpresa veure'ls en el programa», que ja està tot enregistrat a l'auditori de Valladolid, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó. En el primer programa, el convidat és Miguel Ríos.