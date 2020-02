Molist: «Va ser el padrí de tots els que ens hem dedicat a escriure i il·lustrar»

«Tota la gent que ens hem dedicat a la literatura infantil i juvenil, autors i il·lustradors, a Manresa i comarca, li devem alguna cosa, al Josep Maria Aloy», va afirmar anit l'escriptor i bibliotecari Pep Molist, explicitant amb paraules un sentiment d'admiració i agraïment que diverses personalitats del món literari de la ciutat consultades per aquest diari van compartir. «A Catalunya, la seva opinió era una referència, i a la comarca va ser el padrí de tots els que ens dediquem a aquest àmbit de la literatura», va afegir Molist.

Lluís Calderer, polifacètic escriptor i un dels degans de les lletres de casa nostra, va qualificar d'«extraordinària» la tasca d'Aloy «en un moment en què semblava que la literatura infantil i juvenil quedava en un pla més discret. Ell li va donar valor i un alt nivell d'exigència». Calderer va recordar també que «un altre dels aspectes de la trajectòria del Josep Maria és la revaloració d'un escriptor com Josep Vallverdú», de qui Aloy n'era el biògraf. «La seva mort serà molt sentida», va afegir l'autor manresà.

«Des d'un punt de vista humà, el Josep Maria era una persona a qui li tenia un carinyo especial», va comentar l'escriptor Llorenç Capdevila: «Jo li havia presentat llibres, ell me n'havia presentat a mi... era una de les persones que més sabien sobre literatura infantil i juvenil del país. I com a prova hi havia casa seva, amb milers de títols a la biblioteca, potser és la col·lecció més important de llibres d'aquests gèneres en català».

L'escriptor i filòleg Jordi Estrada va rememorar que «ens vam conèixer quan jo tocava el violí al grup de folk de la Badia Solé, i ja sempre més vam mantenir el contacte. Era una persona molt accessible, positiva, no tenia mai un 'no' i sempre estava disposat a participar en el que se li proposés».

Un altre dels aspectes que totes aquestes figures del panorama literari de la Catalunya Central van recordar són les tertúlies que Josep Maria Aloy organitzava a la seva biblioteca els darrers anys en què la malaltia ja no el deixava sortir gaire de casa. Envoltats de llibres i amb ganes de conversar, amics, lletraferits i amants de la literatura van acompanyar Aloy fins pràcticament al darrer alè.