Els Pets trien la sala Stroika per començar el 8 de maig la gira dels seus 35 anys

Els Pets celebren 35 anys de car-rera amb una nova gira que començarà a Manresa, el 8 de maig. La sala Stroika serà el primer escenari i la primera parada de la veterana banda, que, després de finalitzar la Gira SOM amb entrades exhaurides a Molins de Rei i Tarragona el gener passat, ha decidit tornar a la carretera. La banda que lidera Lluís Gavaldà, amb Falín Cáceres i Joan Reig, farà, uns dies abans de l'estrena, una estada a la sala manresana per preparar els directes.

Amb el nom de «20/20», Els Pets proposen una gira «trepidant, eufòrica i amb un punt de nostàlgia», expliquen, protagonitzada pels grans èxits que han signat en 35 anys de trajectòria. La idea de la banda és fer 20 concerts en diferents ciutats on sonaran els 20 grans èxits de la banda, de manera cronòlogicament inversa (dels més recents als més antics). Uns concerts concebuts com una festa per celebrar l'aniversari amb els seus seguidors i una oportunitat de recordar cançons que, per a diferents generacions, formen part de la seva banda sonora vital. Temes com Bon dia, Vespre i Està plovent i, com han explicat ells mateixos, cançons del SOM (2018) passant per Calla i Balla (1991), Fràgil (2010), Agost (2004), Sol (1999), Bon dia (1997) i Brut Natural (1994). Les entrades per al concert de la Stroika ja són a la venda, a un preu de 18 euros anticipada i de 22 a taquilla ( www.salastroika.cat)

El darrer disc d'Els Pets, SOM, va sortir a la venda a final del 2018 després de cinc anys de silenci. A Manresa el van presentar el 25 de gener de l'any passat, a la Sala Gran del Teatre Kursaal, amb entrades exhaurides.