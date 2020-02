El Vermell Festival omplirà Manresa de jazz amb dotze concerts durant el mes de març

Manresa acomiadarà l'hivern i donarà la benvinguda a la primavera a ritme de jazz. El festival que organitza anualment el restaurant Vermell de la capital bagenca proposa un programa de dotze concerts entre el 6 i el 29 de març en els quals hi haurà artistes de la talla de Carles Cases, Lluís Coloma, Celeste Alías, Berta Sala, Alba Careta i Marco Mezquida, a més de La Coma Big Band i els grups vocals Cromàtics i Belts, tots tres formats per alumnes del Conservatori de Música de Manresa. Les entrades ja són a la venda a la pàgina web vermelljazz.cat.

«Ens agrada donar l'oportunitat a joves intèrprets i fer venir figures del jazz», explica Damià Giménez, propietari del Vermell i principal responsable de l'organització del festival, per a la qual disposa també de la col·laboració de la consultora manresana Cultura del Bé Comú. «L'altre gran objectiu és arribar a un públic ampli, per això encara recordo molt satisfet la jam session que va fer Celeste Alías el dia de Sant Jordi de l'any passat amb alumnes d'escoles de música», va afegir.

El festival, que continua amb el patrocini de Cervesa Guineu, presenta dues novetats significatives en l'edició d'enguany. D'una banda, organitzarà un concert del trio MAP –format per Lluís Coloma, Manolo Germán i Marc Ruiz– de manera conjunta amb el circuit MAM, una de les altres iniciatives que divulguen el gènere jazzístic a la ciutat. L'actuació tindrà lloc el dia 13 de març a la sala Els Carlins, un escenari que acollirà tres de les propostes del certamen: aquesta és l'altra innovació, que es completa amb un quart concert que tindrà lloc al bar dels Carlins.

D'aquesta manera, el Vermell descentralitza un terç de la programació i s'avança a la voluntat de l'organització de treure el festival del restaurant i escampar-lo per la ciutat, tal com s'explica en la peça adjacent. Amb la intenció inicial de dinamitzar el barri antic de Manresa, el projecte vol traspassar el llindar d'aquesta zona de la capital bagenca i visitar altres indrets de la ciutat.



Talent de casa

El programa del festival és ple de figures de la Catalunya Central. En el concert d'obertura es podrà escoltar el duet que formen els germans Jordi (contrabaix) i Manel Camp (piano). Un altre pianista de primera fila com el sallentí Carles Cases proposarà un recor-regut per la seva trajectòria –amb un especial esment del seu extens llegat en el camp de les bandes sonores per al cinema– compartint escenari amb la violoncel·lista russa Sveta Tovstukha.

Toni Traus exhibirà la seva capacitat per al baix elèctric com a integrant del quartet que lidera el saxofonista Toni Solà. Per la seva part, el manresà Pau Jorba actuarà amb el seu quartet, sorgit d'unes sessions improvisades a l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Tres de les cantants més reconegudes del territori central protagonitzaran els tres darrers concerts del certamen. La santjoanenca Celeste Alías presentarà el treball que realitza al costat del contrabaixista Manel Fortià, mentre que la manresana Berta Sala i l'avinyonenca Alba Careta lideraran els seus respectius quintets en un parell de concerts on presentaran un repertori basat en l'emblemàtic disc Nancy Wilson & Cannonball Adderley (1962), la primera; i el seu primer disc, Orígens, la segona.

El festival també donarà veu a tres formacions del Conservatori de Música de Manresa. La Coma Big Band torna al Vermell Jazz, i concretament als Carlins, amb un grup de 25 joves intèrprets dirigits per Jordi González. D'altra banda, al bar dels Carlins es podran escoltar també dos grups vocals, Cromàtics i Belts, dirigits per Joan-Pau Chaves.

L'esmentat trio MAP i el Lluís Coloma Trio també donaran categoria a un festival que tindrà la presència del Bartha & Omedes Quartet, format pels hongaresos Matyas Bartha (piano), una figura emergent de l'escena jazzística vienesa, i Matyas Hofecker (contrabaix). El grup es completa amb Guillem Arnedo (bateria) i el trompetista Pol Omedes, que ja fa uns quants anys que treballen al costat de Bartha en sales d'arreu del món.