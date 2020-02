Autors i crítics de narrativa juvenil ploren la pèrdua del manresà Josep Maria Aloy

El món de la narrativa infantil i juvenil plora la mort del manresà Josep Maria Aloy, un dels grans experts del país en aquest àmbit de literatura. Autors i crítics en lamenten la pèrdua. El funeral d'Aloy, que va morir divendres a l'edat de 71 anys, tindrà lloc avui al migdia, a la sala del tanatori Mèmora, a les noves instal·lacions del carrer Lemmerz. Al llarg del dia van passar pel tanatori una multitud de persones que s'hi van apropar per acomiadar-lo i donar el condol a la família.

La barcelonina Marta Luna, que a part de dedicar-se en l'àmbit de l'escola també és experta en literatura infantil i ha guanyat dues vegades el premi Serra d'Or, coneixia Aloy, sobretot en la seva vessant de crític. «Jo també feia crítica de literatura infantil i vam treballar en com introduir aquestes obres en l'àmbit escolar per tal de fomentar-ne la lectura», explica Luna a aquest diari. La crítica barcelonina, que recorda el rigor amb què treballava Aloy, destaca que «ho sabia absolutament tot sobre literatura juvenil».

Per la seva banda, Teresa Duran, escriptora i il·lustradora, que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2007 i és autora de més de cent llibres de literatura infantil i juvenil, coneix Aloy des de l'etapa en què feia de crític per l'editorial La Galera.

A part de destacar la difusió que ha fet de l'obra de Josep Vallverdú, pare literari del gos Rovelló, també incideix en la gran biblioteca personal que, amb més de 8.000 volums, és una de les més importants del país dedicada a la literatura infantil i juvenil. «S'ha de conservar perquè si no es perdria un patrimoni nacional», adverteix. Duran afirma també sentir-se fascinada per l'etapa en què Aloy va treballar en el departament de Justícia «per a nens marginals», mentre la resta de gent del sector estàvem més vinculats a les escoles.

La diputada al Congrés de JxCat, Laura Borràs, que a part és doctora en filologia i va ser directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, coneixia Aloy des de feia prop de deu anys, quan la política va presentar a Manresa el seu llibre Per què llegir els clàssics avui. «Es va apropar a xerrar amb mi i jo ja el coneixia perquè era una autoritat en l'àmbit de la literatura juvenil», explica. A partir d'aquí van forjar una amistat i Aloy sempre li feia ressenyes de tots els seus llibres. «Quan em van dir que tornava a casa, després d'estar hospitalitzat i, per tant, sabia que no viuria gaire temps més, el vaig anar a veure a casa. El seu fill Marc em va avisar. Recordaré sempre aquesta posta de sol amb vistes a Montserrat parlant de literatura i de la vida. Va ser molt emocionant i ens vam acomiadar dient-nos 'bon viatge, Laura' i jo li vaig respondre, 'bon viatge, Josep Maria'», explica.

Qui va ser director editorial de La Galera, Xavier Blanch; i que ha treballat a grups importants com Santillana, Hermes i Enciclopèdia Catalana explica: «A La Galera ens assessorava permanentment i teníem molt en compte els seus informes perquè era molt rigorós. Teníem en compte la seva opinió per descartar llibres o tirar endavant apostes editorials. Ens va dir dir que apostéssim per les aventures de Kip Parvati i va ser un èxit», destaca. «Vam publicar l'obra completa de Vallverdú perquè Aloy ho va impulsar», recorda.

També, Francesc Boada, de La Galera i l'editorial Pirene, que va coincidir amb ell als anys 80 i 90, en destaca «la militància per la literatura infantil» i el fet «d'haver aprofundit com ningú ho ha fet en l'obra de Josep Vallverdú».