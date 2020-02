El món de la cultura ret un multitudinari adéu a Josep Maria Aloy

El manresà Josep Maria Aloy, amant de la literatura i una autoritat a Catalunya en narrativa juvenil, volia que el seu funeral fos un homenatge de la seva passió per les lletres. I així ha sigut. El comiat, que ha tingut lloc aquest diumenge al nou tanatori de la capital del Bages, ha omplert sala de personalitats del món de la cultura i les autoritats polítiques de la ciutat i de la comarca. Ha estat un acte laic en què el ha intervingut la família; la diputada de JxCat a Madrid Laurà Borràs, amiga d'Aloy; i el reconegut escriptor de narrativa juvenil Josep Vallverdú, a qui el manresà va dedicar-li bona part del seu treball com a crític i en va escriure la biografia.

Marc Aloy, un dels seus tres fills i futur alcalde de Manresa, ha llegit un sentit text dedicat al seu pare en el que ha repassat la seva trajectòria i ha parlat de les converses de les darreres setmanes. També hi ha intervingut la seva dona, Fina Tapias, que ha llegit els darrers rodolins del crític manresà dedicats a la família, i que només han pogut llegir un cop mort. L'acte de comiat ha estat conduït pel dinamitzador cultural Pep García i ha tingut el to amable que el mateix Aloy volia. «Crec que hem fet l'acte que el Josep Maria hagués volgut», ha dit Garcia per posar un punt i final a l'acte. La música de piano, de la mà de David Martell i Laia Masramon, també han servit de fil conductor d'un acte en què el món de la cultura l'ha acomiadat.